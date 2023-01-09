Срок службы Fairphone 2 прекратится после 7 лет обновлений

Это может быть сделано. Производители Android действительно могут поддерживать телефон в течение длительного периода времени. честный телефон объявить Конец жизни Fairphone 2, который будет в марте 2023 года. Этот телефон был выпущен в октябре 2015 года, а это почти семь с половиной лет обновлений.

Fairphone — очень маленькая голландская компания, у которой не так много ресурсов, как у Google, Samsung, BBK и других крупных технологических гигантов, но ей удалось удержаться благодаря своей программе поддержки. Вся цель компании — устойчивость, с легко ремонтируемыми телефонами, доступными запчастями и длительными обещаниями обновлений. в вервоне 4 У него пятилетняя гарантия на оборудование и шесть лет обновлений, и репутация компании говорит о том, что она может это обеспечить. К сожалению, телефоны поставляются только в Великобританию и Европу. Fairphone 2 обещал только «от трех до пяти лет» обновлений, и это не соответствовало действительности.

Обновление Fairphone 2 было огромным мероприятием для Fairphone, в основном потому, что они это делали. Без помощи Qualcomm. Процесс обновления Android обычно имеет цепочку контроля: Google обновляет исходный код Android, поставщик чипа берет этот код, добавляет к нему драйверы и другие бинарные точки, а затем производитель телефона берет код поставщика чипа и запускает его на конкретное устройство. Для Qualcomm короткий цикл поддержки означает, что она продает больше чипов, поэтому она довольно быстро вышла из процесса, что значительно усложнило обновления для Fairphone.

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Fairphone 2 оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 801 SoC, поддержку которого Qualcomm прекратила в Android 6.0. В том, что может быть первым в экосистеме Android, отсутствие поддержки чипсета не остановило Fairphone, который объединился с LineageOS и сегодня выпускает Android 10 на устройстве 7-летней давности. Это не самая новая операционная система в мире, но она прошла все тесты на совместимость с Android от Google. Я уверен, что в сообществе Android ROM есть более новые выпуски для любителей, но Fairphone Android 10 соответствует официальному выпуску, а не стандарту «скажи мне, что не работает» для многих выпусков ПЗУ для любителей.

Fairphone не говорит, почему поддержка закончилась в марте, но если она останется на Android 10, то должна будет прекратить поддержку где-то в этом году. Google поддерживает только исправления безопасности для последних четырех версий Android, поэтому даже Google скоро прекратит поддержку Android 10.

Если вы хотите продолжать использовать Fairphone 2, Fairphone говорит, что вы делаете это на свой страх и риск, потому что вскоре это станет небезопасно. Fairphone говорит, что у него все еще есть «ограниченный» запас деталей, доступных в его интернет-магазине, и если вы отправите свой старый телефон до конца марта, они предоставят вам кредит в размере 50 евро на новый.