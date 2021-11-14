Ссылки «Неделя науки» »Explorersweb

Страсть к миру природы является движущей силой многих наших приключений. А когда мы на самом деле не на улице, нам нравится делать открытия о местах, в которых мы живем и куда путешествуем. Вот некоторые из лучших ссылок по естествознанию, которые мы нашли на этой неделе.

Этот орел очень, очень потерян: Наблюдатели за птицами заметили звездного орлана на востоке Канады, в 7600 километрах от дома. «Это настолько далеко от вашего происхождения, насколько вы можете», — сказал Эндрю Фарнсворт из Корнельской лаборатории орнитологии. Редкая птица обычно обитает в Китае, Японии, Корее и на Дальнем Востоке России. Около Атлантического океана их никто никогда не видел. «Я не мог в это поверить. Примерно один на миллион», — сказал один эксперт по миграции птиц.

Пингвин прогресс

Пингвины плывут из Антарктиды в Новую Зеландию

Второй эпизод «Заблудшего» на этой неделе: Пингвин Адели проплыл 3000 км от своего дома в Антарктиде до Новой Зеландии. Местный житель подумал, что игрушку выбросило бы на пляж, если бы птица не пошевелила головой. Причина необычной миграции не ясна. Пингвин стал обезвоженным и проголодался после марафонского заплыва. Укрепив его водой и «рыбным соком», представители природоохранных органов вернули его в дикую природу.

Переход на летнее время снижает количество столкновений оленей и транспортных средств: Переход на летнее время заканчивается в США и Канаде 7 ноября. Споры об изменении времени бушуют годами. Теперь возникла новая рекордная опасность: вероятность наезда оленя на машину возрастает. Олени наиболее активны в сумерках и на рассвете. В первые несколько недель ноября количество аварий, связанных с оленями, было более чем в четыре раза больше, чем весной. С наступлением ночи рано или поздно на дороге появляется больше машин. Это приводит к увеличению количества несчастных случаев в рабочее время на 72%.

Прибрежное потемнение вредит водорослевым лесам: Попадание удобрений в воду увеличивает рост водорослей, что еще больше загрязняет мутную воду. Это предотвращает попадание солнечного света на фотосинтезирующие организмы, которые получают от них энергию. Помимо прочего, это влияет на рост ламинарии. По мере того, как леса из водорослей сокращаются, мы теряем существенный поглотитель углерода. Это усиливает изменение климата.

запутывающее изменение курса

Некоторые певчие птицы теперь мигрируют с востока на запад: Осенью трубки Ричарда покидают сибирские луга и попадают в более теплый климат. Но маленькие певчие птички начали пользоваться новым западным маршрутом. Это первая известная миграция на большие расстояния по оси восток-запад. Певчие птицы обычно мигрируют в одиночку и следуют инстинктивным маршрутом, поэтому такие изменения очень редки.

Почему собаки наклоняют голову? Собачьи наклоны с высокой температурой — это универсальная черта, которую любят. Ученые ошибочно связали такое поведение с памятью собаки. Изучая способность собак запоминать слова, они обнаружили, что собаки часто наклоняют голову, слушая своих хозяев. Очаровательный наклон головы может быть признаком интереса собаки или соответствием слова визуальному образу в его голове.

Прибрежные солончаки, созданные для борьбы с изменением климата: Ученые повторно затопили прибрежные водно-болотные угодья в Шотландии, чтобы они могли использовать повышение уровня моря для борьбы с изменением климата. Они удалили морские стены, чтобы вода снова текла. Затем они ждали ответа дикой природы. Почва и растения солончаков теперь богаты углеродом и поглощают парниковые газы.

Древние египетские пчелы в опасности: Медоносные пчелы в Древнем Египте были символом богатства. Древние египтяне использовали пчел для сбора меда и пчелиного воска. Пчелиный воск использовался при бальзамировании, перевязке ран и медицине. Египтяне даже построили плоты, чтобы перемещать пчел вверх и вниз по реке, чтобы помочь в опылении. Пока продолжается этот день, виды пчел изменились. «Фараоновы» медоносные пчелы сейчас встречаются только в египетском заповеднике «Долина Асьют», и ученые борются за их вымирание.