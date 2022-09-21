Ставки ФРС, Уолл-Стрит, Валюты, Доходность

Токийская фондовая биржа (TSE), управляемая Japan Exchange Group Inc. (JPX) в Токио, Япония, в понедельник, 30 ноября 2020 г.

Акции Азиатско-Тихоокеанского региона в среду торговались с понижением после негативного лидерства Уолл-стрит в преддверии ожидаемого повышения процентной ставки Федеральной резервной системой.

Цены на нефть выросли во второй половине дня в Азии после того, как президент России Владимир Путин объявил о частичной военной мобилизации.

Японский Nikkei 225 упал на 1,36% до 27313,13 пункта, а Topix также снизился на 1,36% до 1920,80 пункта. В Австралии индекс S&P/ASX 200 упал на 1,56% до 6700,20.

Гонконгский Hang Seng упал на 1,6% за последний час торгов, а Hang Seng Tech — на 2,7%. В Китае индекс Shanghai Composite упал на 0,17% до 3117,18, а индекс Shenzhen упал на 0,668% до 11208,51.

Южнокорейский индекс Kospi упал на 0,87% до 2347,21 пункта. Самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии MCSI упал на 1,4%.