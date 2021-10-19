Сталин В России пропал черный коммунист

Весной 1936 года в Москве пропал афроамериканец Ловетт Форд-Уайтмен из Далласа, штат Техас. Он прожил в Советском Союзе почти десять лет, совсем недавно со своей женой Мариной, русским химиком-евреем, в тесной квартире на углу здания Центрального телеграфа. К тому времени полдюжины афроамериканцев поселились в Москве на постоянной основе. Даже среди них сорокашестилетний Форд-Уайтман представлял собой захватывающее зрелище. На нем были сапоги по колено, черная кожаная шляпа и длинная рубашка с поясом в стиле большевистских комиссаров. Гомер Смит, черный журналист из Миннеаполиса и близкий друг Форда-Уайтмана в Москве, позже писал: Буддийский монах. “

Прошло почти два десятилетия с тех пор, как большевистская революция создала первое в мире коммунистическое государство. В Советском Союзе расовые предрассудки считались результатом капиталистической эксплуатации, а для Кремля – ​​противодействием расизму. В двадцатые и тридцатые годы через Москву прошли десятки чернокожих активистов и интеллектуалов. Куда бы они ни пошли, русские будут оставлять свое место в очереди или свое место в поезде – лидер NAACP назвал это «почти неудобной честью». В 1931 году после суда над девятью так называемыми мальчиками из Скотборо – девятью чернокожими молодыми людьми, обвиненными в изнасиловании двух белых женщин в Алабаме, Коммунистическая партия Америки обеспечила юридическую защиту, и в десятках городов Советского Союза прошли митинги в их поддержку. . Два года спустя певец, актер и активист Пол Робсон приехал в Москву и отметил: «Здесь впервые в жизни я хожу с полным человеческим достоинством».

В конце концов Гомер Смит опубликовал мемуары под названием «Черный человек в красной России», в которых он описал Форда-Уайтмена как «одного из первых негров-паломников в Москву для поклонения в Каабе» коммунизма. Форд-Уайтмен, Смит был «доктрином-коммунистом», который однажды сказал, что возвращение в Москву после поездки в США похоже на возвращение домой.

Однако в середине тридцатых годов энтузиазм московской иммигрантской общины начал угасать. В 1934 году в Ленинграде был застрелен ведущий большевистский активист Сергей Гров. Иосиф Сталин, который последние десять лет консолидировал власть, использовал это событие, чтобы оправдать кампанию по очистке коммунистической партии. Когда-то съеденные пришельцы стали подозрительными. Смит, присутствовавший на слушаниях по делу нескольких высокопоставленных ответчиков, писал, что «метла протирала гладко». «Я знаю, что меньше тысяч жертв просто исчезли или были распущены без следствия».

Форд-Уайтмен стал полярной фигурой. Он может быть заинтересован и решит отказаться от этого имени. «Он делал все, что мог, чтобы обращать и учить», – писал Смит. Форд-Уайтмен утверждал, что коммунистическая партия должна получать все большую поддержку среди афроамериканцев, признавая, что расизм, как и социальный класс, спровоцировал их страдания. Для идеологов марксизма это сектантство.

Однажды Смит остановился в квартире Форда-Уайтмена. Он постучал несколько раз и, наконец, открыл дверь пристани для яхт. “Кастл Косподин-Уайтмен дома?” – спросил Смит любезно по-русски. Пристань явно была на грани. «Нет, это не так», – сказала она. “Я прошу вас больше не приходить сюда искать его!” Судя по его заявлению об очистке, Смита можно считать довольно плохим. Он писал: «Я давно живу в России.

Как и у многих афроамериканцев начала двадцатого века, жизнь Форда-Уайтмана была напрямую сформирована зверствами Антибелламского Юга. Его отец, Мозес Уайтмен, родился в рабстве на ферме в Южной Каролине. После реконструкции он переехал в Даллас и женился на местной женщине по имени Форт-Элизабет. В 1889 году у них родился сын Лоует и дочь Хейзел. Когда Форду-Уайтмену было шестнадцать, он был Пускером. Он поступил в институт Таскиги, исторически сложившийся университет для чернокожих в Алабаме, возглавляемый Вашингтоном. Через несколько лет Моисей умер, а Элизабет и Хейзел переехали в Гарлем. Форд-Уайтман в конце концов получил низкую работу и подрабатывал актером в команде Black Theater.

В середине двадцатых годов он переехал в Мексику, въехал без паспорта и направился на Юкатан. По мере развития мексиканской революции анархические и социалистические движения противостояли классу богатых землевладельцев. Четыре года спустя, в 1917 году, к тому времени, когда Форд-Уайтмен вернулся в Гарлем, он был стойким марксистом.

В России октябрь был годом революции, когда Владимир Ленин и большевики захватили власть после отставки царя Николая II и объявили диктатуру пролетариата. В Соединенных Штатах привлекательность коммунизма для многих иммигрантов и меньшинств была очевидна: некоторые другие политические идеологии того времени выражали возможность полного равенства. «Для многих, кто думает о Советском Союзе через сталинизм или« Империю зла », было бы трудно признать все, что он, кажется, предлагает афроамериканцам», – сказала Клинда Гилмор, автор книги 2008 года «Противодействие разногласиям», посвященной истории радикальные корни движения за гражданские права. «Они не разочарованы, а думают на практике».

Он записался на шестимесячный курс в Rand School, социалистической академии обучения, управляемой из переоборудованного особняка на Пятнадцатой улице к востоку от Форт-Уайтмен. Он сказал репортеру ПосолЖурнал, принадлежащий блогу, освещающий политику и литературу Гарлемского Возрождения, «Социализм предлагает единственное долгосрочное решение экономических проблем, от которых страдает человечество и которые так тяжело сказываются на расе цветных».

В последующие годы Форд-Уайтман вернулся к актерскому мастерству и начал публиковать театральные обзоры и рассказы. Посол. Его рассказы были богато придуманы и часто сочетали расовый подтекст той эпохи с радикальным пренебрежением. В «Полевых цветах» Кларисса, белая женщина с севера с «маленькой, но хорошо скованной фигурой», Джин, темнокожий мужчина с юга, «счастливое лицо и мужественность рано расцветает». Кларисса беременеет и пытается скрыть роман, обвиняя своего мужа в поддержке Черного происхождения.

Когда солдаты вернулись с Первой мировой войны, возросшая конкуренция за рабочие места и жилье способствовала росту расовой напряженности в Соединенных Штатах. Летом 1919 года по всей стране вспыхнуло около двадцати шести этнических беспорядков. В Чикаго чернокожий мальчик-подросток, плывший на лодке по району озера Мичиган, предназначенному только для белых, был сбит камнями и утонул в купающейся белой толпе. В результате насилия были разрушены сотни предприятий и домов чернокожих на юге, в результате чего погибло около сорока человек.

Форд-Уайтмен отправился в турне с лекциями, надеясь, что этот общенациональный снимок расистского насилия, известный как «Красное лето», откроет серьезное послание афроамериканцам. Организатор профсоюзов из Иллинойса сравнил его с «человеком, несущим факел, сияющий сквозь сухую траву». Форд-Уайтмен был задержан в Янгстауне, штат Огайо. Он привлек небольшую аудиторию в Сент-Луисе, где его арестовала полиция, и в местных газетах они прочитали «Сент-Луис Советский».

В конце концов Форд-Уайтман привлек внимание Бюро расследований, и вскоре в феврале 1924 года ФБР заметило графа Титуса, одного из первых афроамериканцев, работавшего в бюро, разговаривавшего с Фордом-Уайтманом в Чикаго. Как написал в своем заявлении Титус, Форд-Уайтмен сказал толпе: «У негров здесь ничего нет. Пока у них будет революция в этой стране, как и в других странах, негры останутся такими же». Форд-Уайтмен сказал, что «очень хочет поехать в Россию».

«Давайте поесть там, где не так много туризма». Мультфильм Джереми Нуена

Четыре месяца спустя, в возрасте тридцати четырех лет, у него была возможность: он был избран представлять Пятый Всемирный конгресс, главное собрание Коммунистического Интернационала, которое состоится этим летом в Москве.

По прибытии Форд-Уайтмен и другие делегаты Коминтерна были доставлены к могиле Ленина на Красной площади, как стало известно Коммунистическому Интернационалу. Отец революции умер полгода назад, и его тело находилось в постоянном состоянии, привлекая паломников со всего мира. Сталина назначили лидером партии, но он еще не добился власти. Большевистская политика пережила критический момент, отмеченный горячими дебатами о будущем коммунизма. Все было захвачено, включая политику Коминтерна по вербовке и организации афроамериканцев.

В ходе заседания, посвященного «национально-колониальному вопросу», слово предоставил Форд-Уайтман. Сталин был на аудиенции с иностранными делегатами, такими как Пальмиро Тольятти, лидер Коммунистической партии Италии, и Хо Ши Мин, молодой вьетнамский социалист, приехавший в Москву по поддельному китайскому паспорту. Форд-Уайтмен начал с описания великого перемещения: чернокожие двигались на север не только в поисках экономических возможностей, но и как «выражение растущего восстания негров против преследований и дискриминации, которые практиковались против них на Юге».

Форд-Уайтмен предположил, что расовые и классовые проблемы, по-разному и взаимосвязанные, были причиной преследования афроамериканцев. «Негры подвергаются дискриминации не как класс, а как раса», – сказал он, как бы признавая, что это спорное заявление. Для коммунистов, продолжил он, «проблема негров – странная психологическая проблема».

Большая часть Конгресса расслабилась. Делегаты совершили прогулку на лодке по Москве-реке и посетили традиционный концерт на берегу. По окончании трехнедельного мероприятия Форд-Уайтман решил остаться в Москве. Его пригласили поступить в Коммунистический университет Восточного Тейлора (KUTV) в качестве первого афроамериканского студента. Международная школа им. Ленина для белых американцев, главная московская академия для иностранцев. Но поскольку советская политика считала афроамериканцев «колониальными» людьми, им приходилось учиться в КУТВ со студентами из Китая, Индии, Индонезии и других стран. (Хо Ши Мин учился там, как и будущий китайский лидер Дэн Сяопин.) Студенты тратили девяносто минут в день на русские предметы, а остальное время читали коммунистические тексты.

Тем летом Форд-Уайтмен совершил поездку по Советскому Союзу. Гилмор в своей книге был сделан членом казацкой фракции на Украине; В Советском Туркестане жители проголосовали за изменение названия своего города на Вайтманский. В архивах WEB du Bois есть письмо Форда-Уайтмана «Из деревни в самом сердце России», в котором он описывает, как многие народы Советского Союза «живут большой семьей, видят друг друга» просто как люди. существа. Он рассказывает Ду Бойсе о вечерах, которые он проводил со своими одноклассниками по KUTV, выступая в театре под открытым небом в лесу: «Вот и сама поэзия жизни!»