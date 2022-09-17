Стандарт Pixel 7 Pro относится к спецификациям процессора и графического процессора Tensor G2.

Появился новый тест, который дает нам лучшее представление о характеристиках Pixel 7 Pro, в частности об улучшениях ЦП и ГП в чипе Google Tensor G2.

Мы все очень ждем запуска Pixel 7 и 7 Pro, так как они будут должным образом представлены в Google. 6 октября Аппаратное событие. Google уже познакомил нас с телефонами еще на Google I/O, но есть еще несколько деталей, которые еще не подтверждены.

Одной из самых больших загадок был грядущий чип «Tensor G2», который должен стать вторым поколением чипа Google Tensor, созданного в сотрудничестве с Samsung. После солидного дебюта в серии Pixel 6, хотя с тех пор он и отстал от конкурентов за последний год, многие задавались вопросом, где Google продолжит серию Tensor в следующий раз.

Благодаря некоторым экспертным раскопкам разработчика Android Куба Войцеховский В Твиттере у нас теперь есть убедительные доказательства того, что Pixel 7 Pro и чип Tensor G2 принесут на стол с точки зрения производительности. Однако сначала нам нужно сделать небольшое заявление об отказе от ответственности, так как много новой информации поступает из нового источника. Меню Geekbench Для Пикселя 7 Про.

Следует отметить, что фальсифицировать информацию, сообщаемую Geekbench, довольно легко. Тем не менее, есть довольно много более мелких деталей, которые также были рассмотрены и подтверждены нашей командой, и которые позволяют предположить, что этот тест Pixel 7 Pro является законным. Однако к этим деталям следует относиться с осторожностью.

Вникая в детали, кажется, что Google не сильно изменился в ядрах ЦП, используемых между прошлогодним Tensor и Tensor G2 этого года. Из того, что может быть объединено вместе, он использует тот же набор из двух ядер Cortex-X1, двух ядер Cortex-A76 и четырех ядер Cortex-A55, хотя и с немного более высокими тактовыми частотами. Эти слегка повышенные скорости в сочетании с меньшим Размер кристалла 4 нм Их использование улучшает многоядерный тест Tensor G2 и Pixel 7 Pro примерно на 10%.

Все это, в сочетании с 4-нм техпроцессом, используемым для чипа, способствует улучшению многоядерной производительности примерно на 10% при простом изменении одноядерного. pic.twitter.com/lSLlpwHP1U — Куба Войцеховский⚡ (@Za_Raczke) 16 сентября 2022 г.

Хотя поначалу это может показаться разочаровывающим, это, вероятно, лучшее, поскольку начальная производительность — это не то, что мы хотим улучшить в Pixel 7. Как сказал мой коллега Бин ЧунPixel 7 и Tensor G2 должны не отставать от работы Snapdragon 8+ Gen 1 с точки зрения снижения нагрева и энергоэффективности. как таковой спекулировать Кубавозможно, хотя и не подтверждено, что эта конструкция может помочь достичь такого уровня эффективности.

Однако, где спецификации Pixel 7 Pro Tensor G2 Акт Получив значительный прирост графического процессора, который переключается с Mali-G78 на Mali-G710. Этот новый графический процессор установить для отображения На 20% лучше производительность, на 20% лучше энергоэффективность и даже на 35% лучше использование машинного обучения, что является одним из основных направлений линейки Tensor.

На этой записке, Есть также знаки Google намерен включить Tensor Processing Unit (TPU) следующего поколения под кодовым названием «Janeiro» в Tensor G2, который должен обеспечить еще один импульс для серии Pixel 7. Одна из последних деталей, подтвержденных тестом, заключается в том, что Pixel 7 Pro, скорее всего, будет иметь 12 ГБ оперативной памяти, как и Pixel 6 Pro.

В целом, похоже, что Tensor G2 может не сделать Pixel 7 Pro невероятно захватывающим обновлением с точки зрения спецификаций для владельцев серии Pixel 6, но частые обновления могут обеспечить более стабильный опыт. Для тех, кто ждет от Google «решения проблемы» с зарождающейся серией чипсетов Tensor, это может быть именно то, что вы искали.

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