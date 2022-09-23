Станет ли Пуэрто-Рико страной? Ураган Фиона возобновляет дебаты

Второй раз за пять лет, Разрушительный сбой инфраструктуры в Пуэрто-Рико после урагана поднял вопрос о государственном статусе Карибского острова, территории США, жители которой не могут голосовать за президента или членов Конгресса.

Более миллиона потребителей остались без электричества, и после этого почти половина потребителей главного управления водоснабжения лишилась водопроводной воды. Ураган Фиона. Критики говорят, что хрупкая электросеть и инфраструктура острова являются результатом отсутствия политической власти из-за неадекватного представительства правительства.

В этом году члены Палаты представителей от Демократической партии представили законопроект, который предоставит пуэрториканцам, являющимся гражданами США, право голосовать за самоопределение. Предлагаемые изменения включают страну или независимость.

Каков государственный статус Пуэрто-Рико?

Пуэрто-Рико, которое Соединенные Штаты приобрели у Испании в 1898 году после испано-американской войны, является содружеством или самоуправляемой страной, находящейся под властью Конгресса. Жители могут голосовать на президентских праймериз, но не на всеобщих выборах. На острове есть член Конгресса без права голоса, но нет представителей с правом голоса или сенаторов, как в штатах.

наоборот, Жители Вашингтона, округ Колумбия, которые также упоминались как кандидаты на получение статуса штата, не имеют членов Конгресса с правом голоса, но голосуют за президента. Регион имеет три голоса выборщиков.

Пуэрто-Рико предоставил своим жителям возможность выразить свое мнение о государственном статусе острова с различными Необязательные голоса по его отношениям с Соединенными Штатами. в Шкала голосования 2020 На один вопрос о статусе штата 52,3% избирателей ответили, что предпочли бы, чтобы Пуэрто-Рико стал штатом. На трех предыдущих необязательных референдумах между 1967 и 1998 годами большинство пуэрто-риканских избирателей предпочли остаться в составе Содружества. Другие жители предпочитали полную независимость.

Напоминание Марии:5 лет спустя пуэрториканцы все еще не оправились от разрушений, вызванных ураганом Мария. Потом пришел ураган Фиона.

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Что значит для Пуэрто-Рико не быть страной?

Пуэрториканцы до сих пор борются с последствиями урагана «Мария», обрушившегося на остров пять лет назад на этой неделе. Это усугубило восстановление после урагана Фиона и стало новым напоминанием об ущербе, нанесенном Пуэрто-Рико при нынешней системе правления, по мнению тех, кто выступает за изменение взглядов.

Сесилия Ортис-Гарсия, соучредитель Национального института энергетики и устойчивого развития островов при Университете Пуэрто-Рико, сказала, что неисправная энергосистема острова «стала олицетворением краха колониальной системы, ее институтов и чрезвычайно незащищенное население».

По мнению критиков, федеральная реакция после Марии была медленной по сравнению с помощью, оказанной после аналогичных бедствий в штатах США.

Дженнифер Гонсалес Колон, представитель Пуэрто-Рико без права голоса в Конгрессе и защитник государственности, видит «прямую связь» между государственным статусом Пуэрто-Рико и его разрушающейся инфраструктурой.

«Пуэрто-Рико, как территория Соединенных Штатов, должен соблюдать множество федеральных законов. Но у нас нет таких ресурсов, как у любого другого штата», — сказала она. энергетический ядерный реактор. «Это означает, что эта экономическая ситуация на острове, где уровень бедности составляет 47%, выше, чем в любом другом штате. Как только Пуэрто-Рико станет штатом, это позволит острову нормализовать нашу экономику, как это произошло с Гавайями и Аляской. много лет назад.»

Что делается, чтобы попытаться изменить статус Пуэрто-Рико?

На текущей сессии Конгресса представители и сенаторы представили законопроекты, которые дадут Пуэрто-Рико возможность пересмотреть свой статус в Соединенных Штатах. Законопроект Палаты представителейкоторый был введен в прошлом году, даст Пуэрто-Рико статус штата.

Законодатели Пуэрто-Рико и губернатор-демократ Педро Пьерлуиси на прошлой неделе были в Вашингтоне, чтобы подтолкнуть Конгресс к принятию закона. Закон о статусе Пуэрто-Рикокоторый призывает к обязательному голосованию пуэрториканцев в 2023 году по статусу острова.

Настало время деколонизации внутри Америки. Пришло время положить конец территориальным отношениям Пуэрто-Рико с Соединенными Штатами». Пьерлуизи — сказал он в Вашингтоне.

Какова вероятность изменения статуса Пуэрто-Рико?

Гонсалес Колон, республиканец, Он выражает большую надежду на то, что Конгресс примет законопроект о самоопределении, ссылаясь на одобрение комитета Конгресса и поддержку некоторых республиканцев. Но перед лицом истории и нынешней оппозиции он сталкивается с серьезным препятствием.

Вопрос о государственности в Пуэрто-Рико выдвигает на первый план значительные межпартийные разногласия. Некоторые активисты-демократы призвали к предоставлению государственных грантов Пуэрто-Рико и Вашингтону, округ Колумбия, — оба из которых, как ожидается, будут иметь политическую направленность — как средство уравновешивания того, что считается структурным преимуществом республиканцев в Сенате и Коллегии выборщиков.

Многие республиканцы выступают против создания штата, а некоторые говорят, что это уловка демократов, направленная на усиление влияния партии в Конгрессе. Сенатор-республиканец Митч МакКоннелл, лидер республиканцев в Сенате, заявил в 2020 году, что штата Пуэрто-Рико не было бы, если бы он был лидером большинства в Сенате.

Возможность государства? Могут ли столица и Пуэрто-Рико стать следующими штатами США? Так думает Конгресс

А в интервью 2020 года сенатор США Марта МакСалли, республиканец от Аризоны, выразила обеспокоенность Республиканской партии: «Они сделают округ Колумбия и Пуэрто-Рико штатом и получат четырех сенаторов-демократов. Мы никогда больше не получим Сенат».

Содействие: Аманда Перес Пинтадо, Грейс Хоук, Адриана Родригес и Челси Кокс, USA TODAY