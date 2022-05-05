Старая российская ракета внезапно взорвалась на орбите

На орбите взорвался старый российский двигатель, в результате чего всплыли еще 16 фрагментов потенциально опасного мусора.

Российский двигатель SOZ Oullage (также известный как ракеты незаполненного объема) был выведен на орбиту 15 лет назад, когда в 2007 году были запущены спутники ГЛОНАСС. орбита. . В условиях невесомости топливо может уплыть далеко от нужного места, особенно после того, как автомобиль снизит ускорение. Миссия двигателей незаполненного пространства состоит в том, чтобы плавно разогнать весь космический корабль, толкая топливо в нужное положение внутри баков, готовое к перезапуску основных двигателей на орбите. Без него зонды или космические корабли могли бы отклониться, так как топливо уплывает далеко не туда, где оно нужно.

Какими бы полезными они ни были, они не без проблем.

«Двигатели SOZ не потребляют все топливо при запуске. И они имеют неприятную тенденцию взрываться годы или десятилетия спустя, оставляя скопление мусора на очень эллиптической орбите», — Джонатан Макдауэлл из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики. написал в твиттере. «На данный момент взорвалось не менее 54 двигателей СОЗ».

Последний взрыв, о котором сообщила 18-я эскадрилья космической обороны Космических сил США в Твиттере Во вторник ракета разбилась как минимум на 16 частей, которые сейчас отслеживаются. Вполне вероятно, что именно этот двигатель войдет в атмосферу Земли, хотя на это могут уйти годы или даже десятилетия.

«В настоящее время отслеживается 173 объекта обломков этих извержений, но истинное число, вероятно, намного больше, потому что отслеживание менее полно для более высоких орбит». Макдауэлл добавил.

Справедливо сказать, что космос стал очень переполнен мусором. Одним из опасений по поводу мусора является то, что он может вызвать «эффект Кесслера» (или синдром Кесслера). Проще говоря, эффект Кесслера заключается в том, что одно событие (например, взрыв спутника) на низкой околоземной орбите вызывает цепную реакцию, в результате которой обломки уничтожают другие спутники на орбите. Если это произойдет, обломки могут продолжать сталкиваться с другими спутниками или другим мусором, потенциально вызывая проблемы со связью и оставляя области космоса недоступными для космических аппаратов. В принципе, это может закончиться как фильм сила тяжести, но с меньшим количеством Джорджа Клуни и большим количеством «ах, что случилось с моим GPS». В худшем случае некоторые предполагают, что это может запереть нас здесь, на Земле, и мы не сможем уйти.