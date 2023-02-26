«Старз» приобретают Дадонова у «Канадиенс» ради Гурянова

ФРИСКО, Техас (AP) — «Даллас Старз» приобрел Евгения Дадунова из «Монреаль Канадиенс» вместо Дениса Гурьянова в воскресенье в рамках обмена форварда россиянином, призванного дать лидерам полузащиты усиление атаки.

«Монреаль» сохраняет за собой половину потолка зарплат Дадунова в 5 миллионов долларов, который был достигнут до конца сезона в рамках сделки. Это сэкономило Далласу немного денег, а Гурьянов потерял 2,9 миллиона долларов.

33-летний Дадунов набрал 18 очков в 50 играх этого сезона за «Монреаль», который находится в процессе восстановления. Он имеет доказанный послужной список создания нападения в НХЛ.

«Евгений — опытный игрок в захват, который может играть в любом составе нашего состава, — сказал генеральный менеджер Джим Нил. «Забив 20 или более голов в четырех из предыдущих пяти сезонов, он является проверенным бомбардиром НХЛ и поддержит наше атакующее нападение».

Дадунов забил рекордные для своей карьеры 19 голов, в том числе три с тех пор, как в сезоне 2015/16 НХЛ перешла в овертайме 3 на 3. Даллас 2-9 в этом сезоне в играх, решающих в овертайме и 5-12 в общем зачете, когда требуется больше, чем регулирование.

25-летнему Гурьянову отвели ограниченную роль в Далласе после того, как он набрал всего девять очков в 43 играх этого сезона. Он был частью команды, которая вышла в финал Кубка Стэнли в условиях «пузыря» пандемии в 2020 году, набрав 17 очков в 27 играх плей-офф.

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