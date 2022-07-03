Старшему российскому экономисту предъявлено обвинение в хищении

Москва — Ведущий экономист России был арестован в четверг по обвинению в растрате в рамках громкого дела, которое, по мнению некоторых наблюдателей, связано с чистками, направленными против представителей либеральной элиты страны.

Следователи обвинили декана Российской академии народного хозяйства и государственной службы Владимира Мао в хищении средств фонда, ведущей школы государственных служащих. Мао отверг обвинения.

Тверской районный суд Москвы поместил Мао под домашний арест на время продолжающегося расследования, как того требовали следователи, и отклонил ходатайство Мао об освобождении под залог.

С начала 1990-х годов Мао занимал должность старшего экономического советника российского правительства. В 2012 и 2017 годах отмечен высокими государственными наградами президента Владимира Путина.

Следователи заявили, что обвинения были частью более широкого расследования хищения, в котором Марина Ракова, бывший заместитель министра образования, работавшая вместе с Мао, дала против него показания.

Ракова и Сергей Зуев, декан Московской школы социальных и экономических наук, ведущего российского негосударственного университета, также столкнулись с обвинениями в хищениях. Зуев их опроверг.

Критики Кремля назвали аресты частью более масштабного подавления правительством независимых голосов на фоне военных действий в Украине.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать арест Мао.