Старшему российскому экономисту предъявлено обвинение в хищении

Тверской районный суд Москвы поместил Мао под домашний арест на время продолжающегося расследования, как того требовали следователи, и отклонил ходатайство Мао об освобождении под залог.
С начала 1990-х годов Мао занимал должность старшего экономического советника российского правительства. В 2012 и 2017 годах отмечен высокими государственными наградами президента Владимира Путина.
Следователи заявили, что обвинения были частью более широкого расследования хищения, в котором Марина Ракова, бывший заместитель министра образования, работавшая вместе с Мао, дала против него показания.
Ракова и Сергей Зуев, декан Московской школы социальных и экономических наук, ведущего российского негосударственного университета, также столкнулись с обвинениями в хищениях. Зуев их опроверг.
Критики Кремля охарактеризовали аресты как часть более широкого подавления правительством независимых голосов на фоне военных действий в Украине.
Представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать арест Мао.
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