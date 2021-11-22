Старший сотрудник LSA назначен стипендиатом Родса на 2022 год

Рэйчел Мерритт, студентка Мичиганского университета, была названа стипендиатом Родса 2022 года, она стала одной из 32 американцев, отобранных для получения стипендии в Оксфордском университете.

Мерритт оф Гранд-Рапидс, окончивший LSA с двойной специализацией по русским и международным исследованиям, занимает 30-е место в Университете Родоса с момента учреждения награды в 1902 году.

Рэйчел Мерритт

В Оксфорде она намерена поступить в магистратуру по русским и восточноевропейским исследованиям, а затем получить степень магистра социальных наук в Интернете.

«Эти программы позволят мне глубже понять политический и экономический контекст, в котором гражданское общество и независимые СМИ действуют в регионах РЭЗ», — сказала она. «Они предоставят мне эмпирические рамки и инструменты для творческого отстаивания продвижения демократии и свободы выражения мнения в этих областях через открытый Интернет.

«Я очень хочу работать с (НПО), расположенными на этом тематическом и региональном пересечении, включая Интернет без границ и Интернет-сообщество. Я также хотел бы работать с международными организациями, чтобы начать кодификацию свободных и инклюзивных прав в Интернете в международно признанных контекстах».

Стипендии Родса — старейшие и самые популярные международные стипендии в мире. Каждый год 32 молодых студента из США выбираются в качестве стипендиатов Родса в процессе децентрализации, представляющих 50 штатов, округ Колумбия и территории США.

«Уже второй год почти полностью класс стипендиатов Родса, в котором оба кандидата и отобранные удаленно участвуют, участвуют безопасно и независимо», — сказал Элиот Герсон, секретарь американского фонда Rhodes Trust. «Хотя процесс был успешным, мы, конечно, надеемся вернуться к собеседованиям и отбору в следующем году в городах по всей стране, как это делалось уже более века».

Стипендии Родса покрывают все расходы на два или три года обучения в Оксфордском университете, занимающем первое место в мире в некоторых глобальных рейтингах, и в некоторых случаях могут позволить финансирование в течение четырех лет.

Эти студенты были отобраны из числа 826 претендентов, номинированных 247 колледжами и университетами. В классе участвуют 22 женщины, самый высокий процент, избранный за один год, и в нем участвуют победители из 24 различных колледжей и университетов. Они поступят в Оксфорд в октябре 2022 года.

В этом году у UM было четыре финалиста, собеседования на получение стипендии Родса. Мерритт — третий исследователь университета за четыре года. Другие финалисты UM — Аманда Каплан, выпускница Школы государственной политики Джеральда Р. Форда. Сами Сассман, студент Школы музыки, театра и танца; и Картик Рави, старший сотрудник LSA.

«Я очень горжусь всеми финалистами четырех финалов Родса», — сказал Генри Дайсон, директор Управления национальных стипендий и стипендий UM. Авантюрный дух Рэйчел Мерритт, преподавание английского языка в Кыргызстане, обучение в Москве и ее работа с Flying Subtitles Collective, а также с российскими журналистами и активистами иллюстрируют стремление современной Родосской стипендии «принять участие в мировой битве».

Мерритт сказал, что России и Восточной Европе необходимо больше онлайн-регулирования и надзора, чтобы способствовать открытости, прозрачности и инклюзивности голосов.

«Я думаю, что сейчас как никогда необходимо критически осмыслить роль Интернета в авторитарных режимах и переосмыслить взаимодействие международного сообщества с Интернетом для установления демократических норм», — сказала она.

«Учась на стыке исследований REES и Интернета в качестве исследователя Rhodes Scholar, получая наставничество от профессионалов, которые разделяют схожее видение ответственной цифровой демократии, у меня будет возможность помочь возглавить эту трансформацию».