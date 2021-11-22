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Старший сотрудник LSA назначен стипендиатом Родса на 2022 год

22 ноября, 2021
Marfa Fedoroa

Рэйчел Мерритт, студентка Мичиганского университета, была названа стипендиатом Родса 2022 года, она стала одной из 32 американцев, отобранных для получения стипендии в Оксфордском университете.

Мерритт оф Гранд-Рапидс, окончивший LSA с двойной специализацией по русским и международным исследованиям, занимает 30-е место в Университете Родоса с момента учреждения награды в 1902 году.

Рэйчел Мерритт

В Оксфорде она намерена поступить в магистратуру по русским и восточноевропейским исследованиям, а затем получить степень магистра социальных наук в Интернете.

«Эти программы позволят мне глубже понять политический и экономический контекст, в котором гражданское общество и независимые СМИ действуют в регионах РЭЗ», — сказала она. «Они предоставят мне эмпирические рамки и инструменты для творческого отстаивания продвижения демократии и свободы выражения мнения в этих областях через открытый Интернет.

«Я очень хочу работать с (НПО), расположенными на этом тематическом и региональном пересечении, включая Интернет без границ и Интернет-сообщество. Я также хотел бы работать с международными организациями, чтобы начать кодификацию свободных и инклюзивных прав в Интернете в международно признанных контекстах».

Стипендии Родса — старейшие и самые популярные международные стипендии в мире. Каждый год 32 молодых студента из США выбираются в качестве стипендиатов Родса в процессе децентрализации, представляющих 50 штатов, округ Колумбия и территории США.

«Уже второй год почти полностью класс стипендиатов Родса, в котором оба кандидата и отобранные удаленно участвуют, участвуют безопасно и независимо», — сказал Элиот Герсон, секретарь американского фонда Rhodes Trust. «Хотя процесс был успешным, мы, конечно, надеемся вернуться к собеседованиям и отбору в следующем году в городах по всей стране, как это делалось уже более века».

Стипендии Родса покрывают все расходы на два или три года обучения в Оксфордском университете, занимающем первое место в мире в некоторых глобальных рейтингах, и в некоторых случаях могут позволить финансирование в течение четырех лет.

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Эти студенты были отобраны из числа 826 претендентов, номинированных 247 колледжами и университетами. В классе участвуют 22 женщины, самый высокий процент, избранный за один год, и в нем участвуют победители из 24 различных колледжей и университетов. Они поступят в Оксфорд в октябре 2022 года.

В этом году у UM было четыре финалиста, собеседования на получение стипендии Родса. Мерритт — третий исследователь университета за четыре года. Другие финалисты UM — Аманда Каплан, выпускница Школы государственной политики Джеральда Р. Форда. Сами Сассман, студент Школы музыки, театра и танца; и Картик Рави, старший сотрудник LSA.

«Я очень горжусь всеми финалистами четырех финалов Родса», — сказал Генри Дайсон, директор Управления национальных стипендий и стипендий UM. Авантюрный дух Рэйчел Мерритт, преподавание английского языка в Кыргызстане, обучение в Москве и ее работа с Flying Subtitles Collective, а также с российскими журналистами и активистами иллюстрируют стремление современной Родосской стипендии «принять участие в мировой битве».

Мерритт сказал, что России и Восточной Европе необходимо больше онлайн-регулирования и надзора, чтобы способствовать открытости, прозрачности и инклюзивности голосов.

«Я думаю, что сейчас как никогда необходимо критически осмыслить роль Интернета в авторитарных режимах и переосмыслить взаимодействие международного сообщества с Интернетом для установления демократических норм», — сказала она.

«Учась на стыке исследований REES и Интернета в качестве исследователя Rhodes Scholar, получая наставничество от профессионалов, которые разделяют схожее видение ответственной цифровой демократии, у меня будет возможность помочь возглавить эту трансформацию».

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