Старый клип, показывающий рождение песни “Get Over Here” из Mortal Kombat.

Скриншот : Эд Бон

Вы будете прощены за то, что думаете, что каждое действие и каждая система, которая вам понравилась в видеоигре, были спланированы до мельчайших деталей. Но эй, иногда это просто идея приходят к вамИ результаты выдержали испытание временем.

Вот, например, отличный старый видеоклип, который удалил из архива человеческая битва партнер–Создатель Эд Бун в преддверии 30-летия сериала в следующем году. Он содержит большое количество закулисных съемок создания оригинальной игры –Это то, что Бун уже писал в Твиттере раньше.– Но в данном случае это выходит за рамки простого взгляда на актеров и показывает быстрое развитие в действии.

Это оно Дикий. Бросок копья из скорпиона, один из самых знаковых приемов в истории боевых игр, был просто … мгновенно продуман, с актером Даниэлем Пессиной, готовым к выступлениям в прямом эфире всей мастерской. Бун подробно описывает отснятый материал в некоторых своих последующих твитах, объясняя, например, насколько важно для актера определить количество кадров, используемых для захвата движения, и как в некоторых частях броска использовалась «переработанная» анимация.

Мы определенно много готовились к съемкам видео, но кое-какие идеи пришли к нам во время съемок. С копьем скорпиона все началось со слов «Знаете, какой чудесный ход осла?». Оттуда вы можете быть мухой на стене и увидеть, как мы прорабатываем детали. Одной из таких деталей была скорость, с которой скорпион метнул копье, которое должно было быть быстрым, чтобы застать противников врасплох. Это означает, что анимация должна быть простой и иметь очень мало кадров. Мы также хотели, чтобы копье проходило через утку, поэтому мы держали его на уровне груди. Память была настолько узкой, что мы даже не записали никаких движений реакции жертвы. Вместо этого мы позаимствовали кадры анимации из уже имеющихся. Вы можете слышать, как мы говорим о повторном использовании анимации «нокаута» жертвы, когда она изначально попадает в штык. Мы также позаимствовали у жертвы шины от «смертельного головокружения», чтобы показать ее ступор после втягивания в нее. Повторное использование существующей анимации было одним из многих приемов, которые мы использовали для экономии памяти, которая была очень ограничена в 1991 году. Некоторые вещи заставляют меня смеяться, когда я смотрю это много лет спустя. Попытайтесь подсчитать, сколько раз вы видите мою руку, вытянутую с правой стороны, (ниндзя) пытаясь изобразить движение. Слух тоже Встраивать твит Опишите, как он хочет сделать веревку похожей на змею, сказав «шшшш». Также … вы заметили, как маленький Эд Бун действительно любит использовать слово “WAH” для описания вещей? Что это за чушь? Наконец, хотя мы много работали над созданием этого классического экшена (эффекты, звуки), все же было здорово увидеть зародыш идеи, которая в конечном итоге стала синонимом Mortal Kombat, столько раз копируемого в будущих играх, фильмах, ТВ, мультфильмы и комиксы!

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Я знаю, что моменты «эврики» должны происходить постоянно, может быть, даже просто так, но возможность увидеть ее в действии после стольких лет – это довольно круто.