Старый российский ракетный двигатель взорвался на орбите, образовав еще больше космического мусора

Очередное облако российского космического мусора вылетело на орбиту.

15 апреля на орбите 18-й эскадрильи космической обороны Космических сил США рухнул орбитальный объект с номером 32 398. твит во вторник (3 мая). Шестнадцать штук космический мусор В отряде добавили, что в настоящее время отслеживается трекер, связанный с этим событием.

Объект 32398 — двигатель космического локомотива, с помощью которого в 2007 году были выведены на орбиту три российских спутника ГЛОНАСС. По словам журналиста и писателя Анатолия Закакоторый управляет RussianSpaceWeb.com. (ГЛОНАСС — российская версия навигационной системы GPS.)

Этот космический аппарат ГЛОНАСС стартовал на российской ракете «Протон», на верхней ступени которой было два небольших двигателя, по словам астрофизика и специалиста по спутниковому отслеживанию Джонатана Макдауэлла из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики. Макдауэлл объяснил, что двигатели Ullage немного ускоряют ступени материнской ракеты, чтобы обеспечить правильное размещение топлива для ракеты-носителя в баках для перезапуска двигателя на орбите. Серия твитов по вторникам. (В конце концов, вы не можете полагаться на гравитацию, чтобы притянуть тягу к двигателю.)

Протонные двигатели верхней ступени известны как двигатели СОЗ, и в настоящее время на околоземной орбите находится 64 таких двигателя. Макдауэлл написал в Твиттере. Он сказал, что эта аббревиатура является аббревиатурой от «Система Обеспечения Запуска», что примерно переводится как «Система Гарантии Запуска».

«Двигатели СОЗ не расходуют все свое топливо при выстреле. И они имеют неприятную тенденцию взрываться спустя годы или десятилетия, оставляя груду обломков на очень эллиптической орбите. К настоящему времени взорвалось по крайней мере 54 двигателя СОЗ», Макдауэлл написал в Твиттере.

Макдауэлл сказал, что только что взорвавшийся двигатель СОЗ мчался вокруг Земли по очень эллиптической трассе, приближаясь на 241 милю (388 километров) и далеко на 11 852 мили (19 074 километра). Другой твитотметив, что «возвращение обломков займет некоторое время».

«Итак, это крушение было предвидено и хорошо понято; оно все еще очень прискорбно». он написал.

Космический мусор — растущая проблема для спутниковых операторов и планировщиков миссий. Оценки Европейского космического агентства (ЕКА). Около 36 500 обломков шириной не менее 4 дюймов (10 сантиметров) в настоящее время вращаются вокруг Земли. По данным Европейского космического агентства, на орбите Земли, вероятно, находится около 1 миллиона объектов диаметром от 0,4 до 4 дюймов (от 1 до 10 см).

Россия добавила к затонувшему населению б Широко осуждаемое противоспутниковое испытание (ASAT) В ноябре 2021 года страна уничтожила ракетой один из своих неработающих спутников, породив новое поле обломков в том же орбитальном районе, что и Международная космическая станция (МКС). Операторам МКС пришлось прожигать двигатели, чтобы избежать обломков российского противоспутникового аппарата.

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