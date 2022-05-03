science

Старый российский ракетный двигатель падает на орбиту, создавая новое облако космического мусора

4 мая, 2022
Marfa Fedoroa

Очередное облако российского космического мусора вылетело на орбиту.

15 апреля на орбите 18-й эскадрильи космической обороны Космических сил США рухнул орбитальный объект с номером 32398. твит во вторник (3 мая). Шестнадцать штук космический мусор В отряде добавили, что в настоящее время отслеживается трекер, связанный с этим событием.

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