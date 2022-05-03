Старый российский ракетный двигатель падает на орбиту, создавая новое облако космического мусора

Очередное облако российского космического мусора вылетело на орбиту.

15 апреля на орбите 18-й эскадрильи космической обороны Космических сил США рухнул орбитальный объект с номером 32398. твит во вторник (3 мая). Шестнадцать штук космический мусор В отряде добавили, что в настоящее время отслеживается трекер, связанный с этим событием.

Объект 32398 — двигатель космического локомотива, с помощью которого в 2007 году были выведены на орбиту три российских спутника ГЛОНАСС. По словам журналиста и писателя Анатолия Зака который управляет RussianSpaceWeb.com. (ГЛОНАСС — российская версия навигационной системы GPS.)

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Этот космический аппарат ГЛОНАСС стартовал на российской ракете «Протон», на верхней ступени которой было два небольших двигателя, по словам астрофизика и специалиста по спутниковому отслеживанию Джонатана Макдауэлла из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики. Макдауэлл объяснил, что двигатели Ullage немного ускоряют ступени материнской ракеты, чтобы убедиться, что топливо для ракеты-носителя правильно размещено в баках для перезапуска двигателя на орбите. Серия твитов по вторникам . (В конце концов, вы не можете полагаться на гравитацию, чтобы притянуть тягу к двигателю.)

Протонные двигатели верхней ступени известны как двигатели СОЗ, и в настоящее время на околоземной орбите находится 64 таких двигателя. Макдауэлл написал в Твиттере . По его словам, эта аббревиатура является аббревиатурой от «Система обеспечения безопасности», что примерно переводится как «Система обеспечения запуска».

«Двигатели СОЗ не расходуют все свое топливо при выстреле. И они имеют неприятную тенденцию взрываться годы или десятилетия спустя, оставляя скопление обломков на очень эллиптической орбите. На сегодняшний день взорвалось не менее 54 двигателей СОЗ». Макдауэлл написал в Твиттере .

Макдауэлл сказал, что только что взорвавшийся двигатель СОЗ мчался вокруг Земли по очень эллиптической трассе на расстоянии 241 мили (388 километров) и 11 852 миль (19 074 километра). Другой твит «Обломкам потребуется много времени, чтобы вернуться», — сказал он.

«Так что — это крушение было предвидено и хорошо понято, и это все еще очень неудачно,» он написал .

Космический мусор — растущая проблема для спутниковых операторов и планировщиков миссий. Оценки Европейского космического агентства (ЕКА). Около 36 500 обломков шириной не менее 4 дюймов (10 сантиметров) в настоящее время вращаются вокруг Земли. По данным Европейского космического агентства, на орбите Земли, вероятно, находится около 1 миллиона объектов диаметром от 0,4 до 4 дюймов (от 1 до 10 см).

Россия добавила к затонувшему населению б Широко осуждаемое противоспутниковое испытание (ASAT) В ноябре 2021 года страна уничтожила ракетой один из своих неработающих спутников, создав новое поле обломков в том же орбитальном районе, что и Международная космическая станция (МКС). Операторам МКС пришлось прожигать двигатели, чтобы избежать обломков российского противоспутникового аппарата.