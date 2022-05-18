Статус и возможности продления сезона «Русская кукла» 3

Второй сезон «Русской куклы» был выпущен на Netflix в среду, 20 апреля 2022 года, и пока не известно, будут ли еще сезоны, но это не мешает фанатам ожидать возможности третьего сезона «Русских кукол».

Поклонники Netflix немного разочарованы тем, что гигант потокового вещания до сих пор хранит молчание о третьем сезоне «Русской куклы». Честно говоря, пока слишком рано ожидать от них объявления о продлении. Тем не менее, мы считаем, что у 3-го сезона есть большой потенциал. Перед выпуском 1-го сезона соавтор вместе с ведущей актрисой Наташей Лионн (Надя) рассказали, что у сценаристов с самого начала был план на три сезона.

ТАКЖЕ ЧИТАЙТЕ: Шерлок Холмс 3: Джонни Депп, как сообщается, может подписать контракт на фильм

«Я вижу это вполне конкретно, и будет интересно посмотреть, что будет развиваться», — сказал Леон THR в 2019 году. «Красота писательской комнаты в том, что Алан [Charlie Barnett] Она была совершенно другим персонажем на оригинальной подаче и пилоте. Второй месяц комнаты, где он действительно вернулся к жизни. До этого он представлял множество других персонажей, а сейчас, оглядываясь назад, представить это шоу без Алана практически невозможно.

Из-за этого опыта я знаю, что должен оставить открытое пространство для чего-то, что находится за пределами моего ограниченного воображения в данный момент, чтобы увидеть, находится ли там все еще начало серии, середина и концовка. Может быть, это только два сезона. Может четыре сезона. Прямо сейчас совершенно ясно, что эти трое — они».

С другой стороны, некоторые считают, что шансов на третий сезон «Русской куклы» очень мало, потому что сценаристы уже закончили историю Нади во втором сезоне, не оставив никаких зацепок для следующего сезона.

В конечном итоге решение о продлении будет принято создателями Эми Полер, Лесли Хедланд и Наташей Лионн. Еще неизвестно, хотят ли они продолжать третий сезон.

Оставайтесь с Devdiscourse, чтобы узнать больше о сериале Netflix!

Читайте также: 3-й сезон «Охотника за разумом», продленный на Netflix, все еще окутан неопределенностью