Стаховский «разочарован» молчанием российских футболистов о войне

Украинец Сергей Стаковский заявил в субботу, что он «разочарован» российскими теннисистами, которые не говорят открыто о вторжении их страны на родину, опасаясь репрессий.

«Они все боятся за свою судьбу. Они не хотят попасть в тюрьму… но с ними все в порядке, потому что дети и женщины умирают», — сказал пенсионер журналистам в польском городе Кракове.

«Я бы предпочел торговать и отправиться в тюрьму на две недели или даже на месяц, если я могу спасти жизнь, сделав это», — добавил он.

36-летний спортсмен приехал в Польшу, чтобы принять участие в благотворительном теннисном мероприятии, организованном первой ракеткой мира Ией Святек, доходы от которого пойдут на помощь пострадавшей от войны молодежи в Украине.

Среди других специальных гостей — бывшая вторая ракетка мира Анисска Радванская, лучший игрок Украины Елена Свитолина и легенда украинского футбола Андрей Шевченко.

Перед тем, как сыграть в двух показательных матчах на турнире в Кракове, Святек сказала журналистам, что она чувствовала, что украинская война недавно была забыта во всем мире.

«В каком-то смысле память об этом потускнела, и многие игроки также сняли (украинские) ленты, которые были на них в начале февраля, например, в двух матчах», — заявила польская звезда.

«Я нахожу это немного непоследовательным, но прежде всего я сосредотачиваюсь на том, что я могу сделать, чтобы помочь», — добавил 21-летний мужчина.

«Я также знаю, что многие парни просто не хотят говорить… Каждый из нас может решить, следует ли делиться своими идеями или держать их при себе, и я это уважаю».

— ‘шаг в сторону’ —

Стаковский, который ушел из игры в начале этого года и присоединился к резервным силам Украины после вторжения, сказал, что, по его опыту, российские игроки хранят молчание даже на личном уровне.

«Я встретил нескольких русских парней в Париже — не буду называть имен — во время «Ролан Гаррос», и все они оборачивались и отворачивались или отворачивались, когда видели меня», — сказал он.

«И я знал их всех в течение очень долгого времени. Я видел, как росла их карьера. И я разочарован, если не сказать больше».

История продолжается

В качестве единственных исключений Стаховский выделил российских игроков Андрея Рублева и Дарью Касаткину, похвалив их за выражение своих чувств по поводу конфликта.

«Рублев был, наверное, единственным игроком, который выступил публично и сказал остановить войну в первую же неделю», — сказал Стаковский.

Он имел в виду мероприятие ATP в Дубае, где Рублев поймал объектив камеры в суде с сообщением «Нет войне, пожалуйста».

Между тем, самая высокопоставленная шахматистка России Касаткина назвала войну «кошмаром» в недавнем интервью на YouTube, а также раскритиковала позицию России в отношении гомосексуализма после того, как сообщила, что она лесбиянка.

«Я очень восхищаюсь Дарьей, — сказал Стаковский. — Она по-своему герой».

«Если бы таких русских было больше, эта война не началась бы».

амдж / бсп