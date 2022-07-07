Стерлинг и FTSE 100 растут в преддверии ожидаемой отставки премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона

фунт стерлингов В четверг он достиг сессионного максимума на фоне ожиданий, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уйдет в отставку позже в тот же день. Фунт вырос на 0,35% по отношению к доллару США и торговался на уровне 1,1971 доллара около 9:25 утра по лондонскому времени. Он немного сократил свою прибыль и торговался около 1,199 доллара в 10:40. Представитель Даунинг-стрит сообщил NBC News, что Джонсон сделает заявление стране позже в четверг.

Между тем, FTSE 100 Индекс фондового рынка вырос на 1,12% после сообщений в СМИ. Включая Sky NewsПремьер-министр собирается уйти в отставку. CNBC и NBC News не смогли независимо проверить эти сообщения. На рынках облигаций правительство Великобритании на 10 лет Доходность облигаций он вырос до 2181 давай дальше Более 50 депутатов подали в отставку От правительства Джонсона в течение 48 часов. Премьер-министр находится под растущим давлением со вторника, когда два влиятельных правительственных министерства, министр здравоохранения и финансов, подал в отставку. Это привело к ряду уходов из правительства.

Роджер Джонс, глава отдела британских акций в Лондоне и столице, сказал CNBC, что на валютных рынках наступило «некоторое облегчение», потому что казалось, что «это ненадолго, и это будет продолжаться, пока премьер-министр отказывается идти». и, в конечном счете, вызвав политический тупик». Первые серьезные отставки начались во вторник, но Джонсон уцепился за свой пост, назначив заместителей министров. Однако даже некоторые из новобранцев теперь сказали ему, что ему нужно идти. «В глубине души вы знаете, как поступить правильно, идите сейчас же», — говорится в сообщении новоназначенного министра финансов Надима аль-Захави. Участники рынка уже задаются вопросом, что отставка будет означать экономику Великобритании. READ Греция: 13 человек погибли, другие пропали без вести в результате крушения лодки с мигрантами

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отвечает на вопрос СМИ во время своей пресс-конференции на саммите НАТО 30 июня 2022 года в Мадриде, Испания. Деннис Дойл | Гетти Изображений

«Если Борис Джонсон уйдет в отставку с поста премьер-министра позже сегодня, как сейчас сообщают СМИ, вполне вероятно, что фискальная политика будет более мягкой, а денежно-кредитная политика может быть немного ужесточенной», — сказал Пол Диллс, главный экономист Capital в Великобритании. записка.