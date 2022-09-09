Стефан Тарновски | Кинематографическая добыча LRB ​​8 сентября 2022 г.

В прошлом месяце в Дамаске начались съемки фильма о Джеки Чане, на фоне разрушенного пригорода Хаджар аль-Асвад. В первый день съемок режиссера Сун Инси сопровождал посол Китая в Сирии. Красно-золотое знамя висело на башне танка, в окружении мужчин в военной форме и арабской выкройке, казавшейся несколько неуместной. «Мир и любовь», — сказала она. Над ним было поднято еще одно знамя. Англичанин сказал: «Первый китайский дипломатический фильм об эвакуации «Домашняя операция» успешно начинает снимать часть Сирии». Самый беглый арабский сценарий гласил: «Первый китайский фильм, съемки которого начались в Сирии. Удачи и благослови вас Бог». Я не умею читать по-китайски.

Фильм совместного производства Китая и Объединенных Арабских Эмиратов. Китай — давний союзник Башара Асада, а ОАЭ — первая страна Лиги арабских государств, которая вновь открыла свое посольство в Дамаске после того, как Сирия была исключена из организации. Помимо того, что это дипломатическое упражнение, домашняя операция Он рассказывает одну историю. Фильм, как его режиссер сказал собравшимся репортерам, «рассматривает точку зрения дипломатов Коммунистической партии, которые выдержали шквал пуль в раздираемой войной стране и благополучно доставили всех китайских граждан на один из военных кораблей страны целыми и невредимыми».

Однако истерзанная войной страна, где происходит действие фильма, — не Сирия, а Йемен. В клипе, транслируемом на арабский BBCНад ним работает сирийский продюсер Ровад Шахин. домашняя операцияобратил внимание на съемочную группу и окружавшую ее разруху:

Поля сражений в Сирии можно превратить в киностудии. Постепенно эти районы привлекают кинопродюсеров, которые приезжают и снимают свои фильмы в Сирии. Строительство такой площади слишком дорого для киностудии. Здесь у вас есть готовая съемочная площадка.

Другими словами, использование руин Сирии для поддержки Йемена имеет экономический смысл. Об этом рассказал житель бывшего микрорайона, который сейчас живет в лагере для беженцев. Аль-Монитор«Как будто они танцуют на наших телах».

Это как минимум второй раз за два года, когда город, разрушенный войсками Асада и их союзниками, используется в качестве фона для съемок фильма о другом конфликте в регионе. Ливанский режиссер Ахмад Госсейн использовал Забадани, когда-то летний курорт среднего класса недалеко от ливанской границы, в фильме, действие которого происходит на юге Ливана во время израильского вторжения в 2006 г. Но Забадани был осажден и разрушен Хизбаллой в 2012 г., а фильм Госсейна был о войне, которая в котором «Хизбалла» является жертвой агрессии.

Десятки перемещенных сирийских кинематографистов подписали документ Открой письмо Осуждая «все более распространенную» практику превращения сирийских обломков в «украшение». Они описали это как акт «кинематографического мародерства» и сравнили с практикой неосмотрительностьМеблировка вашего дома за счет грабежей из домов перемещенных лиц.

Были у них и другие заботы. Изображения полей сражений, снятые на смартфоны или цифровые камеры и распространенные в социальных сетях активистами, журналистами и цифровыми следователями, такими как Bellingcat, были проверены на предмет подтверждения сообщений о военных преступлениях, атаках с применением химического оружия и нарушениях прав человека. Эти места, как указывалось в письме, на самом деле являются местами активных преступлений, и съемка художественного фильма о них равносильна фальсификации улик. В нескольких километрах отсюда, в пригороде Тадамон, видеофайл помог раскрыть ранее не задокументированное массовое убийство 41 мирного жителя в 2013 году ополченцами Асада. Ранее в этом году двое ученых смогли связаться с преступником онлайн и задокументировать его признание.

В течение многих лет режим Асада отклонял миллионы клипов, содержащих доказательства его преступлений, как «фейковые новости» или «заговор средств массовой информации». Теперь он сдает в аренду созданные им руины в качестве места для съемок, но использовал заявление о том, что кадры этого разрушения были каким-то образом поставлены на киностудии в Катаре.

Историки и социологи науки часто теоретизируют, каким образом современность повлекла за собой передачу доверия от кассира к технологии. Но передача никогда не бывает полной; Ни одна инновация не имеет решающего слова. Режим Асада и его союзники предприняли согласованные усилия, чтобы дискредитировать кадры GoPro о воздушных бомбардировках гражданских кварталов, снятые Сирийской гражданской обороной (или «Белыми касками»), назвав их террористами. В одном случае посольство России в ЮАР разместило в Твиттере изображение, якобы показывающее, как «Белые каски» делают имитацию фотосессии. На самом деле изображение было кадром из пропагандистского фильма для сирийского правительства — куча фейковых новостей.

Черный камень, где снимают китайский фильм, когда-то находился под контролем Исламского государства. Вряд ли сирийские власти выбрали его случайно. Oни Официальная версия Ничего, если не последовательно. Они давно заявляют, что то, что происходит в Сирии с 2011 года, является отчасти западным заговором, а отчасти эпизодом глобальной войны с терроризмом, противопоставляющей светское государство экстремистской группе религиозных экстремистов. Хагар Блэк помогает им рассказать эту историю.

Но Хаджар-аль-Асвад также граничит с палестинским лагерем Ярмук, который когда-то был широко известен как «столица диаспоры». Пережив длительные периоды голодной осады со стороны сил Асада и их союзников, последние выжившие палестинцы были отправлены в автобус в мае 2018 года, когда было достигнуто местное прекращение огня. История рассказана в недавнем документальном фильме, Наша маленькая Палестина: дневник осады (2021), снятый молодым режиссером Абдуллой Аль-Хатибом на протяжении нескольких лет.

Этот фильм не является блокбастером или крупнобюджетным совместным проектом ОАЭ и Китая, а также не несет дипломатического посыла. Вместо этого он рассказывает нам контристорию, которая не вписывается в простые дихотомии войны с террором. Это история Арабской весны, поколения молодых людей, которые восстали, чтобы потребовать достоинства, которые пытались сопротивляться государству и различным военизированным формированиям, которые использовали доступные несовершенные инструменты и методы, чтобы попытаться бросить вызов цинизму и отчаянию, и в итоге заплатили самую высокую цену.