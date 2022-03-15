Стивен Вонг: художник, создавший гонконгские пейзажи «как Лего»

Стивен Вонг открыто называет себя «жадным». Художник-пейзажист указывает на свою тягу к поглощению как можно большего количества сцен во время долгих и иногда трудных путешествий, что заставляет его заполнять альбомы для рисования впечатлениями, прежде чем воплотить их в роскошные картины.

Гонконг, родина 35-летнего актера, служит постоянным источником вдохновения. Его уникальная местность — смесь гор, пляжей, островов и круглых городских пейзажей, расположенных близко друг к другу — вдохновляет на причудливые интерпретации того, что он встречает на своем пути. За последнее десятилетие он создал сотни этих удивительных работ, став одним из самых популярных современных художников города.

Эпоха пандемии ознаменовала для Вонга новый период творчества. Не имея возможности путешествовать в прошлом году, он вместо этого создал «Большой тур по Google Earth» — широкоформатные картины, изображающие такие места, как Мачу-Пикчу в Перу и японскую гору Фудзи, последняя из которых была разбросана по пяти полотнам. Не выходя из своей мастерской, он использовал спутниковые снимки из Google Earth и изображения, причесанные из Интернета, а также собственные воспоминания о местах, где он побывал раньше.

Видео: смотрите, как Стивен Вонг снял знаменитую тропу Маклехоза в Гонконге. кредит: Си-Эн-Эн

Теперь, в своем следующем амбициозном начинании, Вонг снова обратил свое внимание на Гонконг, где он отправился на 100-километровую (62 мили) тропу Маклехоза. Прогулка, известная своими потрясающими видами на драматическую сельскую местность провинции, разделена на 10 этапов, различающихся по сложности и подъему. Протянувшись с востока на запад через Новые территории Гонконга, он пересекает известные природные достопримечательности, такие как монолитная Львиная скала и водохранилище Тай Лам Чунг, известное как «Озеро Тысячи островов».

« Меня интересует, как интерпретируется природа, а не точность передачи пейзажей. « Стивен Вонг, художник-пейзажист

Новая серия Вонга дебютировала в этом месяце через аукционный дом. Бонхамс Включает в себя 10 больших полотен, по одному посвященному каждому из 10 этапов пути, плюс восемь меньших полотен и более 30 работ на бумаге.

Хотя MacLehose является одним из проектов, над которым Вонг давно думал, быстрый темп развития Гонконга побудил его «воспользоваться возможностью» и, наконец, начать бизнес в сентябре прошлого года.

«У меня такое чувство, что все меняется, — говорит он. «Я не могу быть уверен, что завтра все будет здесь».

Марсело Кван, руководитель отдела современного и современного искусства в Азии в Bonhams, который курировал выставку, описывает художественный язык Вонга как сюрреалистический и очень простой для понимания. Но включение художником воспоминаний от первого лица делает его стиль очень личным, добавляет Кван, который считает, что недавняя волна активности в карьере Вонга — появление на Art Basel и известных местных ярмарках за последние 18 месяцев — была все время. Рисую с энтузиазмом — это его последняя работа.

«Его оттенок полностью изменился по сравнению с его ранними годами, от более землистого до очень яркого», — он считает, что эта трансформация является «результатом его творческих достижений за последние 10 лет», — сказал Кван в телефонном интервью.

MacLehose Trail Этап 5. «В пейзаже небо — очень важный элемент для управления полным смыслом сцены», — говорит Вонг. кредит: Предоставлено Bonhams

отпечаток следас

Прогулка с Вонгом дает представление о его процессе медитации. Он часто останавливается на 5-10 минут, чтобы быстро нарисовать то, что бросается в глаза, что является его предпочтительным методом фотографирования.

«Сегодня, особенно благодаря технологиям, у нас есть много способов очень точно зафиксировать взгляды, сделав фотографии на iPhone», — говорит он. «Но это слишком быстро для меня.

«Мне нравится запоминать это от руки. Хотя это не точно, это действительно помогает мне глубже понять сцену».

Кривизна шпильки на горе Тай Му Шань, Гонконг кредит: Чунип Вонг / E + / Getty Images

Водохранилище Хай-Айленд в загородном парке Сай Кунг, рядом с естественными шестиугольными скальными образованиями. кредит: Чан Лонг Хи / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Художественная интерпретация Тай Мо Шань, самой высокой вершины Гонконга. кредит: Предоставлено Bonhams

У водохранилища Шинг Мун, в начале седьмого этапа тропы МакЛехоз, он взволнованно нарисовал самую высокую вершину Гонконга, Тай Мо Шань, высотой 3140 футов, на фоне тонких мягких облаков. «Мне всегда нравится выражать связь между пейзажем и небом», — комментирует он, отмечая контраст между твердыми горами и мягкими облаками.

Позже в поездке сделайте паузу, чтобы нарисовать высокие зеленые деревья, которые сначала кажутся ничем не примечательными, учитывая, что они повсюду на пути. Но Вонга привлекает то, как эта конкретная группа делит ландшафт на две части — горы слева и рукотворное водохранилище и высокогорье справа. «Мне очень нравятся (такие) разговоры», — добавляет он.

Облака висят низко на изображении Вонга второго этапа тропы Маклехоза. кредит: Предоставлено Bonhams

Серджио Ку, друг и коллекционер работ Вонга, присоединился к нему примерно в половине из десяти этапов МакЛехоза. Для Ко прогулка с художником дает ему возможность открыть для себя те части ландшафта, через которые он, как заядлый бегун, обычно проходит.

«Интересно наблюдать, как он вкладывает (определенный) опыт в картину», — говорит Коу по телефону, выбирая сцены, с которыми они столкнулись, которые вошли в картины Вонга: одинокое дерево и грубые очертания дождевой воды, которые пара вместе с другим другом, сделали, Они шли вместе.

Обычно Koo проходит через бетонный канал, который является последним отрезком 100-километровой (62-мильной) трассы, так быстро, как только может.

«Теперь даже самая скучная часть трека становится интересной».

В левом верхнем углу доски 10-го этапа тропы Маклехоза зритель может очертить зубчатые очертания рыбацких вод возле построенной группы зданий и вершины замка. кредит: Предоставлено Bonhams

Ландшафтный дизайн

Вернувшись в свою студию, Вонг воссоздал участки трека, используя собственные рисунки и воспоминания о походах. Он использует свое воображение, чтобы заполнить остальные.

Яркая, яркая зелень и контрастные цвета изображают все, от волнистых горных хребтов до живых розовых деревьев с темно-синими вершинами. Его картины полуострова Сай Кунг, видимые с четвертой сцены Макмюлхауса, изображают облака в форме насыпей сахарной ваты, взрывающихся на фоне нежно-зеленого неба, компенсируя закаты, проливающиеся повторяющимися мазками персикового цвета зубчатого океана.

Негабаритная тарелка Вонга для четвертого участка MacLehose Trail. кредит: Предоставлено Bonhams

Песчаные пляжи полуострова Сай Кунг в Гонконге. кредит: Ян Хантер/Эм/Getty Images

Помимо включения сказочных форм, Вонг иногда меняет направление основных ориентиров (таких как водохранилище на седьмом уровне, которое появляется к востоку от Игольного холма, а не к западу), добавляя ощущение фантазии, уходящей корнями в реальность.

«Меня интересует, как интерпретируется природа, а не точность захвата сцены», — объясняет Вонг. «Для меня это все равно, что играть в Lego. Вы строите ландшафты с текстурами, линиями и цветами».

В то время как его картины удивительно иммерсивны, включение миниатюрных людей — изображенных прогуливающихся, занимающихся активным отдыхом, таких как прыжки с парашютом, или даже рисование — играет «важную роль», — говорит куратор Кван.

«Когда вы приближаетесь, вы действительно видите очень молодых людей внутри картин», — добавляет он. «Это самая красивая часть для меня.

Детальный снимок четвертого участка тропы Маклехоза. «Я верю, что в природе человека можно смирить… исцелить», — говорит живописец. кредит: CNN / Стиви Чонг

На его картинах можно увидеть людей, занимающихся активным отдыхом, например, пешим туризмом и, в частности, прыжками с парашютом. кредит: CNN / Стиви Чонг

«Конечно, пейзаж прекрасен. Но, в конце концов, я думаю, что это связано с людьми. Поэтому, несмотря на то, что люди очень молоды, каждый на картине — очень важный элемент. Это об их путешествии. на других людей, но и как одного из участников этого путешествия.

Посмотрите видео выше, чтобы увидеть Стивена Вонга в действии.