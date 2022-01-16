Стивен Дандас в поездке из Шотландии в Сен-Рок через Россию

Стивен Дандас, который отточил свои навыки, чтобы играть в гольф в Cowglen в Глазго, теперь является президентом гольф-клуба San Roque на юге Испании.

После победы в любительском чемпионате в 1992 году, став первым шотландцем, получившим желанную награду за 35 лет, Кафлин Дандас нацелился на то, чтобы стать успешным профессиональным игроком. Одной из его больших целей сразу после перехода на платные ранги был Кубок Райдера 1997 года в Вальдерраме, недалеко от того места, где он сейчас финишировал.

«Я знаю, что сейчас это звучит безумно, но то, как Ли Вествуд начал свою карьеру в Кубке Райдера в этом матче, и я и я одновременно стали профессионалами, это была реалистичная цель, когда я сел с отцом, чтобы обсудить в то время , «

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Отец Джон, его фанат номер один, и мама Нита скончались в последние годы, но не раньше, чем он получил возможность насладиться тем, как Дандас преодолевает разочарование от того, что он не стал игроком, чтобы гордиться собой и своей семьей в другом мире. способ. Он по-прежнему погружен в спорт.

Более десяти лет назад Дандас занял должность директора по гольфу в роскошном гольф- и яхт-клубе «Пестово», расположенном в 32 км к северу от Москвы. 48-летний игрок работает в российской компании Golf Estates, которая, помимо Пестово, также управляет двумя другими гольф-полями в России — Forest Hills и Peterhof, а также последним дополнением к своему портфелю — San Roque.

Расположенный в районе Сотогранде, богатом гольфом, Сан-Роке был древним домом квалификационной школы European Tour, где из года в год льются слезы радости и печали. Имея в своем распоряжении российский инвестиционный фонд, Дандасу было поручено не только вернуть ему былую славу, но и улучшить то, что уже было.

Он сказал: «У этого места, очевидно, есть небольшая история с туристическими школами, которые были созданы здесь на протяжении многих лет, а команды Открытого чемпионата Испании и Кубка Райдера останавливались здесь в 1997 году». Шотландия в воскресенье. «Безусловно, в прошлом у него было очень хорошее имя, но он нуждался не только в TLC, но и в больших инвестициях, которые были спасены от новых владельцев.

«За то короткое время, что я здесь, мы отремонтировали старый стадион, клуб, академию, все. Мы также строим отель, виллы, апартаменты, а затем, вероятно, отремонтируем и новую трассу. , так что пытаться вернуть имя там, где оно должно быть, — большая ответственность. .

«Мы открыли свои двери для публики в июне прошлого года, и с тех пор отзывы и комментарии были очень обнадеживающими и очень положительными. И ситуация будет только улучшаться. Стадион еще должен доказать свою состоятельность, и со всеми остальными вещами мы планируя, цель состоит в том, чтобы стать одним из лучших гольф-курортов, если не лучшим, во всей Европе».

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Дандас, который обыграл валлийца Брэдли Дреджа со счетом 7-6 в финале и стал чемпионом среди любителей на Карнусти, провел всего семь матчей в Европейском туре, последний раз на Открытом чемпионате России 2015 года.

«С тех пор я вообще не участвовал в турнирах», — заявил он, чего он никогда не мог себе представить во время любительской карьеры, когда такие игроки, как Лес Маклафлин и Уилсон Брайсон, твердо стояли на земле. «Некоторое время назад я играл здесь с друзьями, и на первых 14 лунках мне было пять, но потом я боролся с собой, чтобы закончить свою жизнь под (Смех)».

Хотя Вествуд продолжает добиваться выдающихся результатов как игрок, нет никакой опасности, что Дандас ударит по плечу фишкой. «Я занимался разными вещами, но всегда в гольфе, и то, что я сделал, помогло мне добиться гораздо большего, чем если бы я остался и продолжал играть как профессионал», — сказал он.

Перенесемся через 25 лет после того, как в 1997 году я забрал домой Кубок Райдера в качестве цели, я здесь как Святилище Рокки, хотя я не выиграл ни одного титула. Честно говоря, я все еще вижу себя тем маленьким ребенком из Айброкса. приходится иногда себя немного щипать.

«Не так много людей, которые приходят из Айброкса через гольф, играют за свою страну, играют в Мастерс на Огаста Нэшнл, а затем делают успешную карьеру в гольфе, хотя это не та карьера, которой я хотел бы быть. игрок.»

Он получает огромное удовольствие, помогая людям, ничего не смыслящим в гольфе, становиться либо профессионалами PGA, либо менеджерами клубов в России, а сейчас ведет бизнес в Испании и просто пытается быть самим собой.

«Мои родители и семья всегда были живыми людьми, — сказал он. «Камилла, мой партнер с 20-летним стажем, надрала бы мне задницу, если бы я проехал любую остановку. Я думаю, это здорово, и вы просто должны посмотреть на кого-то вроде Стиви Галлахера, который никогда не менялся с годами.