Стивен Сигал объявил себя «русским на миллион процентов» после получения награды от Путина

Стивен Сигал недавно назвал себя россиянином на «миллион процентов», получив награду от президента России Владимира Путина.

в соответствии с независимый, В осаде Недавно звезда присягнула на «верность» России в рамках международного движения русских в Москве.

во время мероприятия, Тяжело убить Актер также раскритиковал США за то, что они тратят «миллиарды долларов на дезинформацию и ложь».

Бывшая голливудская звезда считала, что это «попытка опорочить, ослабить и разрушить формирующийся моральный дух в России».

«Более половины людей в Америке действительно любят Россию, любят русских и знают, что они им лгут», — сказал 70-летний мужчина.

На мероприятии уроженец Мичигана Сигал заявил: «Мой отец был чисто русским, и я вырос в чисто русском доме, потому что моя мать была полностью погружена в русскую культуру и не имела родителей».

Он объяснил: «Я вырос на русской культуре. Я вырос, любя Россию и любя все, что узнал о ней с самого раннего возраста.

«Для меня я на миллион процентов россофил и на миллион процентов русский», — добавил Сигал.