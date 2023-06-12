entertainment

Стивен Сигал объявил себя русским на миллион процентов после получения награды от Путина

12 июня, 2023
Apollinariya Soloveva
Стивен Сигал объявил себя «русским на миллион процентов» после получения награды от Путина

Стивен Сигал недавно назвал себя россиянином на «миллион процентов», получив награду от президента России Владимира Путина.

в соответствии с независимый, В осаде Недавно звезда присягнула на «верность» России в рамках международного движения русских в Москве.

во время мероприятия, Тяжело убить Актер также раскритиковал США за то, что они тратят «миллиарды долларов на дезинформацию и ложь».

Бывшая голливудская звезда считала, что это «попытка опорочить, ослабить и разрушить формирующийся моральный дух в России».

«Более половины людей в Америке действительно любят Россию, любят русских и знают, что они им лгут», — сказал 70-летний мужчина.

На мероприятии уроженец Мичигана Сигал заявил: «Мой отец был чисто русским, и я вырос в чисто русском доме, потому что моя мать была полностью погружена в русскую культуру и не имела родителей».

Он объяснил: «Я вырос на русской культуре. Я вырос, любя Россию и любя все, что узнал о ней с самого раннего возраста.

«Для меня я на миллион процентов россофил и на миллион процентов русский», — добавил Сигал.

READ  Корпоративные герои и нули: McDonald's уходит из России, а Disney злит Флориду

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *