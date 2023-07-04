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Стивен Сигал объявил себя россиянином на «миллион процентов» после получения награды от президента Владимира Путина.

Бывшая голливудская звезда была награждена медалью Дружбы за поддержку страны после ее вторжения в Украину.

Сигал присягнул на верность России во время мероприятия, организованного Международным движением русских в Москве в понедельник (13 марта).

Группа состоит из нероссийских сторонников страны, которые хотят пролить свет на Россию в позитивном свете, пытаясь снять санкции ЕС в отношении страны.

Во время мероприятия он также обвинил США в трате «миллиардов долларов на дезинформацию и ложь», что, по его словам, было попыткой «дискредитировать, деморализовать и уничтожить Россию».

Он сказал: «Более половины людей в Америке на самом деле любят Россию, любят русских и знают, что им лгут».

«Мой отец был чисто русским, — сказал Сигал, родившийся в Мичигане, — и я вырос в чисто русском доме, потому что моя мать была полностью погружена в русскую культуру и не имела родителей».

«Поэтому я вырос на русской культуре. Я вырос, любя Россию и любя все, что узнал о ней с самого раннего возраста. И для меня я на миллион процентов русофил и на миллион процентов русский».

Комментарии Сигала прозвучали в связи с тем, что отношения между Россией и Соединенными Штатами были названы «неудачными» после того, как российский самолет осуществил то, что было названо небезопасным перехватом разведывательного беспилотника ВВС США.

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Пентагон поделился кадрами столкновения, произошедшего над Черным морем.

Соединенные Штаты оказывали Украине полную поддержку с начала войны и предоставили Украине помощь в области безопасности на сумму 34 миллиарда долларов с 2014 года.

Во время последнего Конгресса демократическое большинство в Палате представителей и Сенате США при поддержке большего числа республиканцев из истеблишмента вкладывало деньги в поддержку страны.

Фото Владимира Путина и Стивена Сигала в 2016 году (AFP через Getty Images)

Ранее Сигал был назначен спецпредставителем МИД России, где выступал посредником в российско-американских гуманитарных отношениях.

Путин наградил его орденом Дружбы, врученным бывшим президентом Борисом Ельциным в 1994 году, «за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества».

Сигал также назвал Путина «одним из величайших мировых лидеров, если не величайшим лидером из ныне живущих».