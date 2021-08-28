Стивен Сигал переехал в Россию, чтобы избежать штрафа США за криптовалюту, но это не помогло

Комиссия по ценным бумагам и биржам США хочет привлечь более 200 000 долларов от актера Стивена Сигала.

Она говорит, что он в долгу, потому что не сообщил, что ему заплатили за продвижение цифрового кода.

В настоящее время Сигал проживает в Москве. Стивен Сигал, снявшийся в фильме вне законаЯ обнаружил, что даже переезд в Россию не означает, что он находится вне досягаемости судов США, поскольку Комиссия по ценным бумагам и биржам выиграла против него решение. Федеральный судья в Бруклине, штат Нью-Йорк, заявил, что Комиссия по ценным бумагам и биржам может обратиться к бизнес-менеджеру Сигала, чтобы попытаться получить более 200000 долларов, которые представитель должен правительству США за то, что он не сообщил, что ему платили за продвижение цифрового токена. .

Судья окружного суда США Уильям Кунц в пятницу подписал приказ, разрешающий Комиссии по ценным бумагам и биржам приступить к взысканию штрафов и пеней и оставшихся процентов. Сигал согласился выплатить более 330 000 долларов в качестве компенсации, но актер произвел только один платеж в размере 75 000 долларов и опоздал с выплатой остальных, согласно письму Морин Пейтон Кинг, поверенного Комиссии по ценным бумагам и биржам.

Крис Нассиф, представитель компании Seagal, не прокомментировал решение суда.

Сигал согласился уладить обвинения комиссии в том, что он получил обещания 250 000 долларов наличными и 750 000 долларов в токенах для продвижения первоначального предложения монет Bitcoiin2Gen. В сообщениях в социальных сетях Сигал призвал фанатов не пропустить шоу. Представитель урегулировал обвинения, не признав и не отрицая каких-либо правонарушений.

По данным комиссии, Сигал, который сейчас живет в Москве, не ответил на неоднократные требования SEC после своего первоначального платежа. В 2016 году президент России Владимир Путин издал указ о предоставлении российскому актеру гражданства.

На прошлой неделе Кунц приказал Сигалу или его представителям явиться в суд для ответа Комиссии по ценным бумагам и биржам. Но в пятницу ни Сигал, ни его бывший адвокат, ни его менеджер не присутствовали.

После того, как Кунц подписал приказ в пятницу днем, Пейтон спросила Кинг, может ли она представить документы бизнес-менеджеру Кинга.

«Да, конечно», – сказал Кунц с улыбкой.