Стивен Сигал поздравил президента Владимира Путина с днем ​​рождения, поскольку война России с Украиной продолжается.

В осаде Кинозвезда, однажды назвавшая Путина «одним из величайших мировых лидеров, если не величайшим мировым лидером», поделилась видео в Instagram, назвав этот день «очень важным днем».

Он вновь поддержал российского лидера, заявив: «Сегодня день рождения президента Путина. Я думаю, что мы сейчас живем в очень трудные времена. Он один из величайших мировых лидеров и один из величайших в мире».

Сигал продолжил: «И я очень надеюсь и молюсь, чтобы он получил поддержку, любовь и уважение, в которых он нуждается. И что все испытания, которые происходят сейчас, скоро закончатся, и мы будем жить в мире во всем мире».

Послание экс-голливудской звезды Путину прозвучало через полгода после обеда в честь Сигала в Москве.

На мероприятии, приуроченном к 70-летию Сигала, актер сказал гостям, в том числе фигурам, которые были внесены в санкционный список ЕС в ответ на вторжение Путина в Украину: «Я люблю вас всех, когда мы стоим вместе, несмотря на худобу».

В 2018 году Россия назначила Сигала спецпосланником по улучшению отношений с США.

В МИД России заявили, что ответственность Сигала будет заключаться в «содействии отношениям между Россией и США в гуманитарной сфере, включая сотрудничество в области культуры, искусства, а также общественные и молодежные обмены».

Фотография Стивена Сигала и Владимира Путина сделана в 2012 году. (РИА Новости/AFP через Getty Images)

Когда Сигал получил российское гражданство в 2017 году, Украина отказала ему во въезде в страну из-за обострения боевых действий между российскими повстанцами и украинскими войсками на востоке Украины.