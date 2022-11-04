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Стивен Сигал поздравил президента Владимира Путина с днем ​​рождения, поскольку война России с Украиной продолжается.

В осаде Кинозвезда, однажды назвавшая Путина «одним из величайших мировых лидеров, если не величайшим мировым лидером», поделилась видео в Instagram, назвав этот день «очень важным днем».

Он вновь поддержал российского лидера, заявив: «Сегодня день рождения президента Путина. Я думаю, что мы сейчас живем в очень трудные времена. Он один из величайших мировых лидеров и один из величайших в мире».

Сигал продолжил: «И я очень надеюсь и молюсь, чтобы он получил поддержку, любовь и уважение, в которых он нуждается. И что все испытания, которые происходят сейчас, скоро закончатся, и мы будем жить в мире».

Письмо бывшей голливудской звезды Путину пришло через полгода после бури Ужин состоялся в честь Сигала в Москве.

На мероприятии, приуроченном к 70-летию Сигала, актер рассказал гостям, в том числе персонажам, которые были внесены в санкционный список ЕС в ответ на Путинское вторжение Из Украина: «Я люблю вас всех, и мы вместе, несмотря ни на что».

В 2018 году Россия Назначить Сигала специальным посланником Улучшить отношения с США.

В МИД России заявили, что в обязанности Сигала будет входить «содействие отношениям между Россией и США в гуманитарной сфере, включая сотрудничество в области культуры, искусства, общественные и молодежные обмены».

Фотография сделана Стивеном Сигалом и Владимиром Путиным в 2012 году. (РИА Новости/AFP через Getty Images)

Когда Сигал получил российское гражданство в 2017 году, Украина запретила ему въезд в страну, По мере обострения боевых действий между российскими повстанцами и украинскими войсками на востоке Украины.