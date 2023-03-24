актер американского происхождения Стивен Сигал Он не скрывает, на чьей он стороне в русско-украинской войне, пропагандируя обучение новобранцев в Москве рукопашному бою.

сигал Рассказывать Российское государственное информационное агентство ТАССВажно, что развитие айкидо идет более быстрыми темпами среди призывников вооруженных сил России, понесших большие потери в войсках в связи со вторым годом войны с Украиной.

Сигал, утверждающий, что его корни сибирские, говорит, что теперь он «русский на миллион процентов», хотя родился в Мичигане.

Актер известен демонстрацией своих навыков боевых искусств в таких фильмах, как На смертной земле И В осаде. Он стал гражданином России в 2016 году и получил это названный российский президент Президент России Владимир Путин, «Один из величайших ныне живущих лидеров мира». Путин влюбился в Сигала после того, как актер обосновался в Москве и поддержал аннексию Крыма в 2014 году.

Россия называла Сигала «специальным представителем МИД России по вопросам культуры». Теперь понятно, что к этим вопросам относится и обучение российских солдат рукопашному бою.

Согласно Американская ассоциация айкидоБоевое искусство сосредоточено на предложении «мирных решений» конфликтов. Если это не сработает, всегда есть «комплексная система бросков, суставных замков, ударов и пинков, наряду с обучением традиционному японскому оружию, такому как меч, посох и нож».

На видео видно, как Сигал посещает конференцию, спонсируемую «Движением русофилов» в этом месяце, а российское информационное агентство ТАСС встречается с Сигалом в открывшемся на прошлой неделе центре айкидо.

«У молодых спортсменов, которых я сегодня видел, огромный потенциал. Нам нужно открывать больше таких центров, чтобы развивать их», — сказал Сигал. Об этом сообщает ТАСС..

Как сообщает ТАСС, основной задачей центров айкидо является подготовка молодых российских военнослужащих «для службы в Вооруженных Силах России».

На этой неделе председатель КНР Си встретился с Владимиром Путиным, что многие эксперты расценили как демонстрацию поддержки в разгар войны на Украине.

В последнее время российские новобранцы Отправить видео Для Путина, где они просят больше обучения и оборудования, помогите Ма Русский блогер Украинцы называли их «мясными атаками».