Стив Карри рассказывает о положении Бритни Грейнер в России

Пока Стеф Карри добивается своего четвертого титула в НБА с «Уорриорз», двукратный лучший игрок прекрасно понимает ситуацию, в которой оказалась Бритни Гренье в России.

Во вторник исполняется 110 дней с тех пор, как звезда «Меркьюри» была арестована в России после того, как сотрудники таможни заявили, что обнаружили картриджи для электронных сигарет, содержащие масло каннабиса, в ее багаже ​​в международном аэропорту Шереметьево под Москвой. В интервью с Маликой Эндрюс из ESPN на НБА сегодняКэри назвал ситуацию Грейнера «трагедией» и «неудачной» ситуацией, которую необходимо изменить.

«Она должна быть дома, она должна быть в безопасности, она должна быть со своей семьей», — сказала Кэрри Эндрюсу. «На данный момент речь идет только о том, чтобы вернуть ее домой и всех… присоединиться к этому фронту, чтобы убедиться, что об этом говорили, и что все руки на борту, и что все ресурсы доступны, чтобы вернуть ее домой как можно скорее».

Ранее во вторник Тревор Рид, ветеран морской пехоты США, несправедливо задержанный в России, во время митинга в Хьюстоне в понедельник лоббировал правительство с целью вернуть домой семикратного участника Матча звезд. Рид был освобожден в апреле после трехлетнего пребывания под властью России.

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«Записывайте их, звоните им, дразните их, не оставляйте их одних», — сказал Рид. «Скажи им, что тебе нужна Бритни. [Griner] Домой, и вы хотите, чтобы остальные американцы, которых несправедливо заперли дома, и вы хотите, чтобы это было сделано сейчас».

Как и Кэрри Рид, среди тех, кто выступал за возвращение Грейнер в Соединенные Штаты, были Леброн Джеймс, Дон Стейли, Брианна Стюарт и Национальная женская ассоциация баскетболисток. Во время субботней тренировки перед второй игрой финала НБА 2022 года «Селтикс» были одеты в черно-оранжевые майки с надписью «We Are BG», в которые входили QR-код для петиции Change.org Чтобы «обеспечить быстрое и безопасное возвращение Гринера в Соединенные Штаты».

В субботу вечером петицию подписали более 244 тысяч человек. По состоянию на 3 мая правительство США классифицировало арест Грейнера как «незаконный арест». Государственный департамент США также назвал возвращение Грейнер на территорию США «высшим приоритетом», хотя жена Бритни Шерил Гренье надеется, что будут приняты дополнительные меры, чтобы вернуть ее домой.

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