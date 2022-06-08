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Стив Карри рассказывает о положении Бритни Грейнер в России

8 июня, 2022
Boleslava Sokolova

Пока Стеф Карри добивается своего четвертого титула в НБА с «Уорриорз», двукратный лучший игрок прекрасно понимает ситуацию, в которой оказалась Бритни Гренье в России.

Во вторник исполняется 110 дней с тех пор, как звезда «Меркьюри» была арестована в России после того, как сотрудники таможни заявили, что обнаружили картриджи для электронных сигарет, содержащие масло каннабиса, в ее багаже ​​в международном аэропорту Шереметьево под Москвой. В интервью с Маликой Эндрюс из ESPN на НБА сегодняКэри назвал ситуацию Грейнера «трагедией» и «неудачной» ситуацией, которую необходимо изменить.

«Она должна быть дома, она должна быть в безопасности, она должна быть со своей семьей», — сказала Кэрри Эндрюсу. «На данный момент речь идет только о том, чтобы вернуть ее домой и всех… присоединиться к этому фронту, чтобы убедиться, что об этом говорили, и что все руки на борту, и что все ресурсы доступны, чтобы вернуть ее домой как можно скорее».

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