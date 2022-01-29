Стоит ли вам действительно беспокоиться о новом варианте коронавируса? Читать здесь

После того, как группа ученых из китайского Уханя выразила обеспокоенность по поводу штамма коронавируса NeoCov, который потенциально более опасен, чем предыдущие варианты, исследователи со всего мира отмечают, что его еще предстоит изучить, насколько он может быть опасен для людей.

Об этом информагентству сообщили в Российском государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». Спутник данные известны специалистам. Однако «на данный момент дискуссий о появлении нового коронавируса, готового к активному распространению в человеческой популяции, нет. Выявленные китайскими экспертами риски носят потенциальный характер и требуют дальнейшего изучения», — отмечают исследователи.

Даже Всемирная организация здравоохранения в пятницу указала, что потребуется дальнейшее изучение того, будет ли обнаруженный в ходе исследования вирус представлять опасность для человека.

Что обнаружили ученые из Уханя?

Китайские ученые указали, что NeoCov, который является близким родственником ближневосточного респираторного синдрома (MERS-CoV), обнаружен в популяции летучих мышей в Южной Африке и в настоящее время распространяется только среди животных.

Однако рассматриваемый вирус обладает скрытым потенциалом мутировать и проникать в человеческую популяцию. «Всего одной мутации достаточно, чтобы вирус смог проникнуть в клетки человека, — утверждают ученые».

Ученые также указали, что инфекция, вызванная NeoCov, не может быть перекрестно нейтрализована антителами, нацеленными на SARS-CoV-2 или MERS-CoV.

Это достаточная причина для беспокойства?

Основное внимание в исследовании основано на простой теории о том, что если NeoCoV подхватит определенную мутацию, то он может использовать тот же путь для заражения людей, что и вирус Sars-CoV-2.

Здесь важно понимать, что вирусологи изучают несколько теорий и проверяют их, используя определенные предположения для представления того или иного атрибута. Это часть их работы.

Хотя они могут дать представление о том, где искать угрозы, важно помнить, что это гипотетические данные. И тот факт, что эта статья еще не прошла рецензирование, делает ее еще более предварительной, поскольку предположения, методы и выводы могут быть проверены на надежность только другими учеными. Хиндустан Таймс указано в отчете.

Что такое НеоКОВ?

NeoCoV не является новым коронавирусом, и он, наряду с Mers, принадлежит к совершенно другому роду (типу подкласса) коронавирусов, известных как мербековирусы. Это тип, к которому относятся другие коронавирусы простуды HKU1 и OC43. Рекомбинация хотя и не невозможна, но наблюдается редко.

Но одним из наиболее важных факторов, о которых следует помнить, является то, что сами китайские ученые обнаружили, что NeoCoV в настоящее время не заражает человеческий ACE2, а это означает, что он еще не может заразить людей. Вместо этого они подчеркивают «скрытый потенциал» таких вирусов в будущем и важность наблюдения и исследования этих вирусов, Хиндустан Таймс указано в отчете.

Подписаться Информационные бюллетени монетного двора * Введите действительный адрес электронной почты * Спасибо за подписку на рассылку новостей.