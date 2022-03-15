Столица Украины выглядит как «рама конца света» после очередного дня постоянных бомбежек

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская столица Киев после нескольких дней бомбардировок напоминает сцены фильма-катастрофы.

Сильные взрывы сотрясли Киев рано утром во вторник, когда Украина и Россия были близки к достижению дипломатического перемирия в продолжающейся войне.

Два человека погибли во вторник в результате поджога 16-этажного жилого дома в Святошинском районе к западу от Киева. Из здания эвакуировали 35 человек, но на месте происшествия обнаружили два тела. Во время бомбежки также пострадал девятиэтажный жилой дом.

В понедельник утром российские войска атаковали жилой дом к северу от столицы, убив одного человека и десятки ранив.

Позже украинская система ПВО перехватила российскую ракету, но обломки от нее упали с неба, убив еще одного человека и ранив еще шестерых.

«Киев, один из красивейших городов Евросоюза, сегодня выглядит как декорация для апокалипсиса», — сказал Резников в понедельник.

Он добавил, что другие города Украины, такие как Сумы, Харьков и Мариуполь, также находятся в ужасном состоянии. Вот что несет с собой мир: смерть людей, разрушение не только городов, но и демократии, прав и свобод. Они не славяне. Они орки. «Но мы победим», — написал он в Twitter.

Люди забирают вещи из квартиры в доме, разрушенном артиллерийским обстрелом в Киеве, Украина, в понедельник, 14 марта. (АФП)

Еще два человека погибли в результате еще одной трагической аварии в понедельник, когда Россия разбомбила авиационный завод под Киевом, вызвав массовый пожар. Также пострадали семь человек.

В МЧС сообщили, что «прибывшие на место спасатели установили, что в результате обстрела противником между пяти- и десятиэтажными жилыми домами в двух квартирах на третьем и четвертом этажах пятиэтажки возник пожар. строительство.»

В сообщениях говорится, что 15 человек были спасены экстренными службами и еще 63 эвакуированы после того, как снаряд попал в девятый этаж многоквартирного дома в Ополони, одном из северных пригородов украинской столицы.

Пожилой мужчина идет возле жилого дома, разрушенного артиллерийским обстрелом в Киеве 14 марта. (АФП)

Украинский солдат проходит мимо разрушенных троллейбуса и такси после российской бомбардировки Киева 14 марта. (АФП)

Возле западного города Львова российские авиаудары нанесли удар по крупной военной базе, в результате чего 35 человек погибли и более 130 получили ранения.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал восстановить каждую украинскую улицу и здание, разрушенные после этих терактов.

Между тем, поскольку ожесточенные бои продолжаются, Зеленский заявил, что переговоры между украинской и российской делегациями продолжатся и во вторник, на следующий день после того, как он сообщил о небольшом успехе в мирных переговорах. Зеленский заявил, что переговоры технически зашли в тупик.

Высокопоставленный представитель министерства обороны США заявил, что вторжение российских военных в страну, отмечающее двадцатый день их присутствия на Украине, «остановлено».

У The Independent гордая история проведения кампаний за права наиболее уязвимых слоев населения, и мы впервые запустили нашу кампанию «Приветствуем беженцев» во время войны в Сирии в 2015 году. Теперь, когда мы возобновляем нашу кампанию и запускаем эту петицию после кризис. кризис, мы призываем правительство двигаться вперед быстрее, чтобы обеспечить предоставление помощи.

Чтобы узнать больше о Кампании по приему беженцев, кликните сюда. Подписание петиции кликните сюда. Если вы хотите сделать пожертвование, пожалуйста, кликните сюда для нашей страницы GoFundMe.