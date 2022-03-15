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Столица Украины выглядит как «рама конца света» после очередного дня постоянных бомбежек

15 марта, 2022
Muhammad

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская столица Киев после нескольких дней бомбардировок напоминает сцены фильма-катастрофы.

Сильные взрывы сотрясли Киев рано утром во вторник, когда Украина и Россия были близки к достижению дипломатического перемирия в продолжающейся войне.

Два человека погибли во вторник в результате поджога 16-этажного жилого дома в Святошинском районе к западу от Киева. Из здания эвакуировали 35 человек, но на месте происшествия обнаружили два тела. Во время бомбежки также пострадал девятиэтажный жилой дом.

В понедельник утром российские войска атаковали жилой дом к северу от столицы, убив одного человека и десятки ранив.

Позже украинская система ПВО перехватила российскую ракету, но обломки от нее упали с неба, убив еще одного человека и ранив еще шестерых.

«Киев, один из красивейших городов Евросоюза, сегодня выглядит как декорация для апокалипсиса», — сказал Резников в понедельник.

Он добавил, что другие города Украины, такие как Сумы, Харьков и Мариуполь, также находятся в ужасном состоянии. Вот что несет с собой мир: смерть людей, разрушение не только городов, но и демократии, прав и свобод. Они не славяне. Они орки. «Но мы победим», — написал он в Twitter.

Люди забирают вещи из квартиры в доме, разрушенном артиллерийским обстрелом в Киеве, Украина, в понедельник, 14 марта.

(АФП)

Еще два человека погибли в результате еще одной трагической аварии в понедельник, когда Россия разбомбила авиационный завод под Киевом, вызвав массовый пожар. Также пострадали семь человек.

В МЧС сообщили, что «прибывшие на место спасатели установили, что в результате обстрела противником между пяти- и десятиэтажными жилыми домами в двух квартирах на третьем и четвертом этажах пятиэтажки возник пожар. строительство.»

В сообщениях говорится, что 15 человек были спасены экстренными службами и еще 63 эвакуированы после того, как снаряд попал в девятый этаж многоквартирного дома в Ополони, одном из северных пригородов украинской столицы.

Пожилой мужчина идет возле жилого дома, разрушенного артиллерийским обстрелом в Киеве 14 марта.

(АФП)

Украинский солдат проходит мимо разрушенных троллейбуса и такси после российской бомбардировки Киева 14 марта.

(АФП)

Возле западного города Львова российские авиаудары нанесли удар по крупной военной базе, в результате чего 35 человек погибли и более 130 получили ранения.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал восстановить каждую украинскую улицу и здание, разрушенные после этих терактов.

Между тем, поскольку ожесточенные бои продолжаются, Зеленский заявил, что переговоры между украинской и российской делегациями продолжатся и во вторник, на следующий день после того, как он сообщил о небольшом успехе в мирных переговорах. Зеленский заявил, что переговоры технически зашли в тупик.

Высокопоставленный представитель министерства обороны США заявил, что вторжение российских военных в страну, отмечающее двадцатый день их присутствия на Украине, «остановлено».

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