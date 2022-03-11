Столицы осуждают вторжение в Украину, оказывают поддержку российским игрокам

В своем первом публичном заявлении после вторжения России в Украину Washington Capital осуждает вторжение, а также поддерживает своих игроков, родившихся в России.

«Monumental Sports & Entertainment» и «Вашингтон Кэпиталз» присоединяются к Национальной хоккейной лиге, осуждая вторжение России в Украину и гибель невинных людей», — говорится в заявлении «Кэпиталз», опубликованном в Twitter. «Мы призываем и надеемся, что мирное решение будет найдено как можно скорее. Столицы также полностью поддерживают наших российских игроков и их семьи за границей. Мы понимаем, что они оказались в сложной ситуации, и готовы предложить им свою помощь. и их семьи».

Заявление команды прозвучало через 11 дней после того, как ее звезда Александр Овечкин, который ранее открыто поддерживал президента России Владимира Путина, прокомментировал этот вопрос: ESPN упомянул.

«Пожалуйста, больше никакой войны. Неважно, кто воюет — Россия, Украина, разные страны — мы должны жить в мире», — сказал Овечкин. Он сказал 25 февраля во время общения с представителями СМИ.

Во время пресс-конференции Овечкина спросили, поддерживает ли он вторжение, на что он ответил: «Я русский, да? Это не то, что я могу контролировать. Это не в моих руках. мир в обеих странах. Я не контролирую это «.

Капитан поддерживал Путина в прошлые годы, но ранее в этом месяце он заявил, что вторжение его страны в Украину было «сложной ситуацией». США СЕГОДНЯ упомянул.

После вторжения реакция хоккейного сообщества была сильной.

Ранее в этом месяце Овечкин был исключен из двух заявлений о спонсорстве. Рик Уэстхед из TSN И Грег Вочински из ESPN упомянул.

Westhead сообщает, что канадский бренд хоккейной экипировки CCM Hockey прекратил использовать Овечкина и других российских игроков НХЛ во всех своих глобальных маркетинговых инициативах.

Согласно ESPN, MassMutual также удалила свою рекламу, которая начала показываться в октябре, но «больше не транслируется».

Спортивная платформа сообщила, что в рекламе появились Овечкин, его жена Анастасия Шубская и коллега по «Кэпиталз». Никлас Бэкстрем.