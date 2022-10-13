Столицы против блога Брюинз и оперативные обновления (12 октября 2022 г.)

Здесь вы можете следить за новостями и комментировать игру «Кэпиталз» — «Брюинз» 12 октября 2022 года.

Проведя первый раунд четвертый год подряд, «Вашингтон Кэпиталз» вернулись на новый сезон. (Кричите Итану и его игровым машинам, чтобы я был занят.) «Кэпиталз» примет «Бостон Брюинз» на «Капитал Уан Арене» на домашнем открытии. Хотя список столиц выглядит свежим, он такой же старый и вонючий, как и в прошлом году.

Что Вы ищете? В столицах куча новых парней. Вот их номера на футболках. В течение праздничного сезона «Кэпиталз» избавились от своего молодого двухголового монстра-защитника и приобрели двух ветеранов, что, мы надеемся, снизит наше коллективное кровяное давление в этом году. В шляпах теперь играет вратарь-чемпион Кубка Стэнли 2022 года и вообще улыбчивый человек Дарси Комбер. Усатый Чарли Линдгрен будет дублером Кемпера. В случае атаки «Кэпиталз» будут искать замену травмированным нападающим Никласу Бэкстрему и Тому Уилсону, заменив Строма и Конора Брауна. Самым большим сюрпризом на сборах стал Алексей Протас, который проведет отличную вторую серию.

Алекс Овечкин также продолжит погоню за рекордом Уэйна Гретцки, которого он считал невозможным. Забив 50 голов в прошлом сезоне, Овечкин забил 780 голов и отстает от Горди Хоу, занявшего второе место, на 21 гол. Если Ови сможет снова забить 50 голов, у него будет самый высокий сезон с 50 голами в истории НХЛ.

Сегодняшняя игра будет транслироваться по национальному телевидению и ее можно будет посмотреть на ТНТ. Конечно, мы можем быть Джо Би и без Локера, но мы получим их завтра вечером на NBC Sports Washington против Toronto Maple Leafs.

Ссылки перед матчем

игра в 1 линию

Первый период

Стартовали капиталы Овечкин-Кузнецов-Браун и Фехервари-Карлсон.

«Кэпиталз» провели свою первую мощную игру на 2:37 после того, как Брэндон Карло наткнулся на Ти Джея Оши. Столицы конвертировать не получалось, но юниты в целом выглядели умнее.

🚨 Бостон 1:0: Патрис Бержерон забил гол в первом сильном матче «Брюинз» после того, как Евгений Кузнецов реализовал тяжелый пенальти. Безымянный Бержерон забил гол перед воротами после сильного отскока от Дарси Комбер. (Гифка здесьГол забили Давид Пастернак и Дэвид Крейги.

🚨 Бостон 2:0: Дарси Комбер уступил своему первому неудачному голу за год, позволив Давиду Пастернаку поразить его с пятью дырками в лунке. Гол был забит в 15:03. видео здесь.

«Бостон Брюинз» численно превосходили «Кэпиталз» с 15 до 12 в первом периоде. Попытки броска 5 на 5 были 16-16, но у Брюинз было большее преимущество в голевых моментах, 11-8, и рискованных возможностях, 3-1.

второй период

Алекси Протас выглядел так, будто забил менее двух минут во втором тайме, но официальные лица на льду сказали, что гола не было. Попытка Брутаса свернуть (которая могла травмировать игрока «Брюинз») попала в перекладину и отскочила по складке. TNT только что сообщила, что на 23-й минуте матча команда «Кэпиталз» шла от 5 до 18 в схеме вскрытия.

🚨 Бостон 3:0: Ой! Тейлор Холл возвращает лидерство в брейк четыре на два, когда Мартин Феррари вырвался вперед. У Давида Пастрнака есть очко по всем трем номерам. Гол был забит на отметке 7:34 периода.

🚨 Бостон 3:1: Столицы снова отвечают через 1 минуту 20 секунд. Энтони Манта забил в перерыве два на один после того, как Дилан Стром врезался в защиту «Брюинз». Это первая точка Строма как столицы.

🚨 Бостон 3:2: После хорошего шанса Пастрнака на другом конце (заблокированного Конором Шири) Шири обыграл Линуса Уллмарка с разницей в пять лунок в перерыве три на два. «Кэпиталз» вернулись к этому матчу, забив два гола за 5:09. видео здесь.

Удивительная статистика, которой поделился TNT. Алекс Овечкин провел на льду 93,5% минут в решающем прошлогоднем матче за «Кэпиталз». Вторым ближайшим игроком был Леон Дриситтель (83,4%).

Период закончился. «Брюинз» по-прежнему преуспели в ударах в створ, 23-22. «Кэпиталз» много бросают телом, превосходя «Брюинз» по количеству попаданий, 37–24. Шляпы 0-4 в силовых попытках.

третий раунд

Евгений Кузнецов начал период и едва не забил мощным ударом с фланга. В ответ «Кэпиталз» отказались от двух последовательных попыток сыграть за власть в пользу «Брюинз».

«Брюинз» выпустят вратаря Джейка Деброска. Сегодня он не вернется из-за травмы.

🚨 Бостон, 4:2: Давид Крейчи забил на подборе после того, как Джон Карлсон остановил катание и не стал сдерживаться. видео здесь.

«Кэпиталз» Дарси Кемпер выбыла за 3 минуты до конца.

🚨 Бостон 5:2: Защитник «Брюинз» Хэмпус Линдолм забивает из центра города в пустые ворота «Кэпитал».

тяжелая потеря. «Кэпиталз» играли не так плохо, как предполагал конечный результат, но L есть L.

«Кэпиталз» обыграли «Брюинз» со счетом 35–30 и стали лучшей командой в игре 5 на 5, обыграв «Брюинз» со счетом 47–41. «Кэпиталз» пошли в большинстве со счетом 0:4.

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