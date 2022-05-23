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Назовем это позорным переименованием. В то время как в городах уже давно обозначены улицы и площади героев — от Виа Аппиа в древнем Риме до столичной площади Лафайет — и Соединенные Штаты удаляют названия Конфедерации со своих карт и зданий, церемониальные наименования стали способом выразить настоящий протест. Энергия.

«Для меня большая честь», — сказала член правления округа Колумбия Мэри М. Чех (D-Ward 3), когда узнала, что позорный ярлык, который она помогла создать. я ее забанила из России.

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Правление назвало здание возле российского посольства на Висконсин-стрит, расположенное в крыле Ши, в честь перебежчика, которого русские пытались забыть. Кажется, маленькое законодательство — Закон округа Колумбия № 22-92, Закон о наименовании площади Бориса Немцова от 2018 г. — Он внес Чеха под номером 911 в список МИД России из почти 1000 граждан США, «подпадающих под персональные санкции».

Идентифицирован как «Член Ассамблеи округа Колумбия».

«Я самый загадочный человек в этом списке», — сказала Чех, которая находилась дома на карантине, потому что на прошлой неделе у нее был положительный результат на коронавирус. «Но я тоже очень рад быть в списке».

К делу причастны большинство членов Конгресса, а также президент Байден, вице-президент Харрис, Марк Цукерберг и окружной судья США Таня Чуткан, которая председательствовала на процессе осужденной шпионки Марии Бутиной.

Законопроект Чеха явно задел меня за живое.

Она сказала, что была тронута, когда Росси сказал ей, что каждый раз, когда на Московском мосту, где в 2015 году был застрелен Немцов, появлялся памятник — букет, свеча, картина — «чиновники сметали его». Она сказала, что это особенно важно сейчас, потому что Немцов собирался опубликовать отчет о российских солдатах в Украине, когда его убили. READ Россия заявила, что выходит из Международной космической станции из-за санкций

Так что переименование этой части Висконсин-авеню на глазах у русских стало большим делом. «Никто его не вытрет», — сказала она.

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К чему-то подобному стремился Сенатский комитет по ассигнованиям в 1984 году, назвав часть 16-й улицы перед посольством СССР в честь ученого-диссидента Андрея Сахарова.

«Каждое письмо, которое получат Советы, будет напоминать им, что мы хотим знать, что случилось с семьей Сахаровых», — сказал сенатор Альфонс М. Д’Амато, когда предлагался законопроект.

Это ежедневное напоминание, которое, как мы также надеемся, попадет на 601 New Hampshire Ave. СЗ

«Джамал Хашогги-роуд» — это новое название, данное в законопроекте № 24-22 столичного совета улице перед посольством Саудовской Аравии.

В декабре столичный совет проголосовал за переименование этого блока в Хашогги, обозревателя Washington Post.

Посольство представляет собой здание, украшенное национальными саудовскими символами пальм и скрещенных ступеней, куда постоянно ходят мужчины в традиционной гутре. Они тоже вышли. Это то, чего Хашогги никогда не делал: четыре года назад его заманили в консульство Саудовской Аравии в Турции, а затем задушили и расчленили.

Отводят ли глаза дипломаты и посетители, когда прямо перед зданием висит знак «Хашогги»? Будет ли запрещен въезд в Саудовскую Аравию председателю округа Колумбия Филу Мендельсону?

Мюриэль Баузер и чернокожие женщины преследуют Трампа. И они побеждают.

Никто не мог игнорировать его взгляд два года назад, когда мэр-митрополит Мюриэль Э. Уличная фреска Баузера Black Lives Matter, слишком огромная, чтобы ее можно было увидеть из космоса, нарисована на улицах перед Белым домом президента Дональда Трампа.

«Как граждане Вашингтона, мы все хотим быть здесь вместе в мире, чтобы продемонстрировать, что в Америке вы можете собираться в мире, вы можете приносить недовольство своему правительству и вы можете требовать перемен», — сказал тогда Баузер. Знак площади был установлен на фонарном столбе. READ Саммит Байдена и Путина грозит большой дырой, и он не разделит Россию и Китай

Некоторые активисты «Black Lives Matter» . пластина Фреска далека от «перформативности» после того, как Баузер раскритиковал угрозу Трампа захватить город во время летних протестов. Но Трамп написал в Твиттере о признаках. Я достиг этого.

И каждый раз, когда он отвечал Боузеру, Трамп напоминал американцам о движении Black Lives Matter.

Вот как работают эти жесты.