Столкновение или техногенный взрыв? Загадочный эффект в космосе повредил китайский спутник-шпион

В мае 2021 года весь мир интересовался, куда упадет огромная вышедшая из-под контроля китайская ракета, когда она снова войдет в атмосферу Земли. Но никто за пределами космического сообщества не отслеживал загадочный эффект, произошедший в космосе два месяца назад.

23 марта 18-я эскадрилья космического наблюдения США, базирующаяся на базе ВВС Ванденберг в Калифорнии, написала в Твиттере, что что-то сильно врезалось в китайский спутник-шпион на высоте 780 километров над поверхностью Земли. Группа 18-го SPCS, поддерживающая Сеть космического мониторинга США и отслеживающая более 27000 искусственных объектов в космосе, большинство из которых находится на низкой околоземной орбите, полагает, что YUNHAI 1-02 распался из-за загадочного удара.

Ученые и астрономы начали пытаться разгадать загадку произошедшего, был ли это взрыв? Или он был заражен чем-то искусственным? В последующие месяцы наблюдатели поняли, что спутник, запущенный в сентябре 2019 года, не распался, потому что он оставался под контролем Китая и продолжал посылать сигналы на Землю. Но почему от спутника внезапно отделилась 21 деталь?

Американский астроном Джонатан МакДауэлл из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики в Кембридже, штат Массачусетс, дал интригующий ответ, что в Юньхай 1-02 попал обломочный объект (объект 48078, отслеживаемый 18SPCS), выпущенный старой российской 9-тонной ракетой. . Из серии “Зенит-2”. В 1996 году ракета “Зенит” запустила в космос российский спутник-шпион “Целина-2”. Макдауэлл установил, что на китайский спутник попал осколок шириной от 4 до 20 дюймов, выпущенный мертвой российской ракетой.

Хотя радиотрекинг продолжал обнаруживать сигналы от Yunhai 1-02, Джонатан МакДауэлл говорил на space.com, неясно, может ли Yunhai 1-02 выполнять ту работу, для которой он был разработан (что бы это ни было). Для space.com Макдауэлл описал аварию как первое подтвержденное орбитальное столкновение с февраля 2009 года, когда российский военный космический корабль Космос 2251 столкнулся с иридием-33.

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По данным обсерватории Земли НАСА, в 2009 году спутник связи американской компании Iridium столкнулся с неработающим российским спутником. Оба спутника разбились, в результате чего образовалось поле обломков, содержащее не менее 2500 объектов. Каждый кусок мусора был добавлен в базу данных о более чем 18 000 искусственных объектов, которые в настоящее время находятся на околоземной орбите и отслеживаются Сетью космического мониторинга США.

В 2007 году Китай продемонстрировал, как он может нацеливаться на объект в космосе, и запустил ракету, чтобы уничтожить старый метеорологический спутник, но это добавило 3500 больших кусков мусора к хаосу, уже окружающему Землю.

Когда две части, вращающиеся вокруг Земли, сталкиваются и движутся в космосе со скоростью более 25000 километров в час, совокупная скорость при столкновении становится гигантской, и в результате даже кусочки шириной в несколько дюймов могут разрушить гораздо более крупный космический корабль. Искусственные объекты в космосе начинают разлагаться, и маленькие кусочки продолжают падать со старого космического корабля, вращающегося вокруг Земли. Восемь частей 25-летней ракеты “Зенит” отслеживались в течение многих лет, и Макдауэлл сказал space.com, что объект 48078 мог быть поражен самой ракетой “Зенит-2” при столкновении, поэтому мартовская катастрофа может быть частью аварии. водопад каскад. что может продолжать вызывать дальнейшие столкновения.

С 1957 года в космос было успешно запущено 6 100 ракет, а на околоземную орбиту выведено в общей сложности 12020 спутников, из которых только 4600 работают. Общий вес всех искусственных объектов, вращающихся вокруг Земли, оценивается в 9 500 тонн. По данным Европейского космического агентства, сюда входят 34 000 объектов размером более 10 см, 900 000 объектов размером от 1 до 10 см и 128 миллионов объектов размером от 1 до 1 см.

С таким количеством осколков, летящих по планете, космос наверняка быстро заполнится всеми обломками человеческих усилий.