Столкновения между Россией, США и Западом из-за конфликта на Украине

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ (Ассошиэйтед Пресс) – Россия столкнулась с США и их западными союзниками в четверг из-за почти семилетнего конфликта на востоке Украины, и ООН предупредила, что нынешнее хрупкое прекращение огня рискует откатиться назад, если мирные переговоры достигнут тупиковая ситуация.

Россия созвала заседание Совета Безопасности, посвященное шестой годовщине подписания Минского мирного плана при посредничестве Франции и Германии в пятницу. Он стремился разрешить конфликт между Украиной и поддерживаемыми Россией сепаратистами, который разразился в апреле 2014 года после того, как Россия аннексировала Крым и поддержала сепаратистов в промышленно развитом восточном регионе, в основном русскоязычном, под названием Донбасс.

Посол России в ООН Василий Небензя обвинил Украину в невыполнении Минских соглашений 2015 года, заявив: «В течение этих шести лет мы так и не получили ответа на два очень важных вопроса: как именно Украина намерена мирно урегулировать конфликт, и как Киев видит особую ситуацию для Донбасса внутри Украины? »

Ответы на эти вопросы полностью определят любые перспективы урегулирования, потому что после начала 2014 года применения силы Киевом и бомбардировок украинской армией жилых районов, которые продолжаются по сей день, жители Донбасса не почувствовали никакой связи с Украиной.

Соединенные Штаты и их европейские союзники, Франция, Германия, Эстония, Ирландия, Норвегия, Бельгия и Великобритания обвинили Россию в разжигании конфликта, унесшего жизни более 14000 человек, путем оказания финансовой и военной поддержки сепаратистам. .

Политический координатор США Родни Хантер, выступая от имени администрации Байдена, сказал, что Россия спровоцировала конфликт на Донбассе и «препятствовала значительному прогрессу в дипломатических переговорах, поскольку она вооружала, обучала, финансировала, возглавляла через доверенных лиц и поддерживала самопровозглашенных. власти «на местах».

«Соединенные Штаты подтверждают свою твердую приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины», – сказал он, обвинив Россию в усилении «репрессий против любого сопротивления ее жестокой оккупации Крымского полуострова».

История продолжается

«Мы никогда не признаем попытку России аннексировать Крым», – сказал Хантер. В результате санкции США против России в ответ на ее агрессию на востоке Украины и оккупацию Крыма останутся в силе, если – и даже – Россия не отступит от курса.

В Минских соглашениях говорится, что Украина может восстановить контроль над своими границами с Россией в районах, контролируемых сепаратистами, только после предоставления им широкой автономии и проведения местных выборов.

Соглашение способствовало сокращению масштабов боевых действий, но украинские силы продолжали обмениваться артиллерией и огнем.

Хотя перемирие в июле 2020 года «в значительной степени застопорилось», политический координатор ООН Розмари ДиКарло заявила, что в последние месяцы в нескольких горячих точках участились инциденты, связанные с безопасностью.

«Эту опасную тенденцию необходимо быстро обратить вспять», – сказала она.

Соглашение о прекращении огня было достигнуто членами Трехсторонней контактной группы, в которую входят представители России, Украины и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, известной как ОБСЕ. Это произошло после встречи в Париже в декабре 2019 года лидеров Украины, России, Франции и Германии – так называемой Нормандской группы – которые выразили поддержку Минским соглашениям и согласились возобновить мирный процесс.

ДиКарло сказал совету, что текущие обсуждения в этих группах «не вызывают самоуспокоения» и не заменяют «значимого прогресса».

И она предупредила, что «существует реальный риск отката, если переговоры зайдут в тупик».

Россиянин Небензя заявил, что в Минском соглашении ничего не говорится о прямом диалоге с двумя сепаратистскими правительствами в Донецке и Луганске на Донбассе или о соглашении о каком-либо особом статусе для региона.

«Вместо этого в документе есть иллюзии о создании какой-то международной администрации и проведении выборов всего через два года после этого», – сказал он. «Неужели вы думаете, что жители Донбасса действительно одобрят эту международную форму оккупации?»

В ответ в заявлении, опубликованном семью европейскими странами, решительно осудили «продолжающуюся нестабильность в некоторых районах Донецка и Луганска» и снова призвали Россию «немедленно прекратить разжигание конфликта», поддерживая сепаратистов.

Посол Германии в ООН Кристоф Хойсген пошел еще дальше, рассказав Совету Безопасности, как Россия нарушила ключевые параграфы Минских соглашений, включая первоначальное прекращение огня 2015 года, отказ от вывода тяжелых вооружений и иностранных сил и отказ в свободном доступе к безопасности. организация мониторов и сотрудничество в Европе для мониторинга регионов. На российско-украинской границе, которая не контролируется правительством Украины.

«Даже сегодня российские войска находятся на востоке Украины», – сказал Хойсген. «Они могут не иметь официального характера российской армии, но русские все еще там, и без России Луганск и Донецк не могут выжить».

Халит Сивик, главный наблюдатель Специальной миссии наблюдателей ОБСЕ в Украине, увидел «возможность для обеих сторон найти путь к постоянной деэскалации, но мы также видим ее сужение».

Чевик сказал, что прекращение огня в июле 2020 года привело к «самому продолжительному снижению уровня насилия» с тех пор, как миссия начала регистрировать нарушения режима прекращения огня. Но, по его словам, «со временем соблюдение требований ухудшилось».