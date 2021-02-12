Столкновения между Россией, США и союзниками на Западе из-за конфликта на Украине

Россия столкнулась с Соединенными Штатами и их западными союзниками в четверг из-за почти семилетнего конфликта на востоке Украины, и ООН предупредила, что нынешнее хрупкое прекращение огня рискует откатиться назад, если мирные переговоры зайдут в тупик.

Россия созвала заседание Совета Безопасности, посвященное шестой годовщине подписания Минского мирного плана при посредничестве Франции и Германии в пятницу. Он стремился разрешить конфликт между Украиной и поддерживаемыми Россией сепаратистами, который разразился в апреле 2014 года после того, как Россия аннексировала Крым и поддержала сепаратистов в промышленно развитом восточном регионе, в основном русскоязычном, под названием Донбасс.

Посол России в ООН Василий Небензя обвинил Украину в невыполнении Минских соглашений 2015 года, заявив: «За эти шесть лет мы так и не получили ответа на два очень важных вопроса: как именно Украина намеревается разрешить конфликт мирным путем. , а как это сделать. Киев предвидит особую ситуацию для Донбасса внутри Украины?

Ответы на эти вопросы полностью определят перспективы урегулирования, потому что после начала 2014 года применения силы Киевом и постоянных обстрелов жилых кварталов украинской армией, которые продолжаются и по сей день, жители Донбасса ничего не почувствовали. Он сказал, что свяжитесь с Украиной.

Соединенные Штаты и их европейские союзники, Франция, Германия, Эстония, Ирландия, Норвегия, Бельгия и Великобритания обвинили Россию в разжигании конфликта, унесшего жизни более 14000 человек, путем оказания финансовой и военной поддержки сепаратистам. .

Американский политический координатор Родни Хантер, выступая от имени администрации Байдена, сказал, что Россия спровоцировала конфликт на Донбассе и помешала значимому прогрессу в дипломатических переговорах, поскольку она вооружала, обучала, финансировала, доверяла руководство и поддерживала предполагаемых “ властей ”. ‘ на земле.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты подтверждают свою твердую приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины, обвиняя Россию в усилении репрессий в отношении любого сопротивления ее жестокой оккупации Крыма.

Хантер сказал: «Мы никогда не признаем попытку России аннексировать Крым». В результате санкции США в отношении России в ответ на ее агрессию на востоке Украины и оккупацию Крыма останутся в силе, если – и даже – Россия не отступит от курса.

В Минских соглашениях говорится, что Украина может восстановить контроль над своими границами с Россией в районах, контролируемых сепаратистами, только после предоставления им широкой автономии и проведения местных выборов.

Соглашение способствовало сокращению масштабов боевых действий, но украинские силы продолжали обмениваться артиллерией и огнем.

Хотя прекращение огня в июле 2020 года в значительной степени застопорилось, политический координатор ООН Розмари ДиКарло заявила, что в последние месяцы в нескольких горячих точках увеличилось количество инцидентов, связанных с безопасностью.

По ее словам, эту опасную тенденцию необходимо как можно скорее обратить.

Соглашение о прекращении огня было достигнуто членами Трехсторонней контактной группы, в которую входят представители России, Украины и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, известной как ОБСЕ. Это произошло после встречи в Париже в декабре 2019 года лидеров Украины, России, Франции и Германии – так называемой Нормандской группы – которые выразили поддержку Минским соглашениям и согласились возобновить мирный процесс.

ДиКарло сказал совету, что текущие обсуждения в этих группах не являются причиной для самоуспокоенности и не заменяют значимый прогресс.

И она предупредила, что существует реальный риск отката, если переговоры зайдут в тупик.

Россиянин Небензя заявил, что в Минском соглашении ничего не говорится о прямом диалоге с двумя сепаратистскими правительствами в Донецке и Луганске на Донбассе или о соглашении о каком-либо особом статусе для региона.

Вместо этого, по его словам, в документе были обнаружены иллюзии относительно создания какой-то международной администрации и проведения выборов всего за два года. Вы действительно думаете, что жители Донбасса действительно одобрили бы такую ​​международную форму оккупации?





В ответ в заявлении семи европейских стран решительно осуждалась сохраняющаяся нестабильность в некоторых районах Донецкой и Луганской областей, и Россия еще раз призвала немедленно прекратить разжигание конфликта, поддерживая сепаратистов.

Посол Германии в ООН Кристоф Хойсген пошел еще дальше, рассказав Совету Безопасности, как Россия нарушила ключевые параграфы Минских соглашений, включая первоначальное прекращение огня 2015 года, отказ от вывода тяжелых вооружений и иностранных сил и отказ в свободном доступе к безопасности. организация мониторов и сотрудничество в Европе для мониторинга регионов. На российско-украинской границе, которая не контролируется правительством Украины.

Хойсген сказал, что даже сегодня российские войска находятся на востоке Украины. У них может не быть официального характера российской армии, но русские все еще существуют, и без России Луганск и Донецк не могут выжить.

Халит Чевик, главный наблюдатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, увидел возможность для обеих сторон найти путь к постоянной деэскалации, но мы также видим ее сужение.

Чевик сказал, что прекращение огня в июле 2020 года привело к самому длительному снижению уровня насилия с тех пор, как миссия начала регистрировать нарушения режима прекращения огня. Но, по его словам, приверженность со временем ослабла.

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