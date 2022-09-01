Столкновения между эфиопскими и эритрейскими силами с тиграйскими силами на севере

Силы Эфиопии и Эритреи атакуют, сообщает армия Тыграя

Правительство Эфиопии заявляет, что тиграянские силы усиливают атаки

Адвокат заявил, что тиграев арестовали за нарушение режима прекращения огня

НАЙРОБИ (Рейтер) — Союзные правительственные силы Эфиопии и Эритреи в четверг атаковали силы племени тиграян в районе Тыграй на севере Эфиопии, заявил военный представитель, поскольку последняя эскалация конфликта продолжается уже вторую неделю.

Правительство Эфиопии обвинило повстанческие силы Народно-освободительного фронта Тыграя в возобновлении насилия, заявив, что они усилили свои атаки.

Конфликт на севере Эфиопии между федеральными силами и их эритрейскими союзниками против Фронта освобождения Тыграя, который руководит региональным правительством Тыграя, вспыхнул в ноябре 2020 года. Боевые действия возобновились 24 августа, нарушив действующее с марта перемирие.

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com регистр

«Противник, уже перебросивший огромные силы в Эритрею, начал совместную кампанию с иностранными силами вторжения в Эритрею», — говорится в заявлении военного командования Тиграяна.

Он добавил, что северный город Адебайо был атакован с четырех направлений, в то время как бои также продолжались на южном фронте Тыграя. Представитель TPLF Гетачью Реда сообщил в Твиттере о «массированной четырехсторонней атаке» на Адебайо.

Правительство Эфиопии заявило, что усиление атак тиграян привело к гибели и перемещению мирных жителей и уничтожению имущества. Он также обвинил Народно-освободительный фронт Тыграя в перенаправлении продовольственной помощи голодающему тиграйскому населению.

В заявлении правительства прямо не говорится об утверждениях Народно-освободительного фронта Тыграя о начале совместной атаки эфиопских и эритрейских сил на северо-западе Тыграя.

Представитель эфиопской армии полковник Гитнет Адан, пресс-секретарь премьер-министра Бейлин Сейюм и министр информации Эритреи Йемане Гебремескель не ответили на запросы о комментариях.

Посол Эритреи в Кении Бен Россум написал в Твиттере, что тиграйские силы совершают ошибку, добавив: «Победа Сил обороны Эритреи и народа Эритреи неизбежна!»

Возобновление арестов

Тиграянский адвокат в столице Эфиопии Аддис-Абебе сказал, что он получил сообщения о десятках арестов тиграянцев, в том числе священнослужителей, после возобновления боевых действий на прошлой неделе.

Член семьи сказал, что Хайлу Кебеде, ведущая фигура тиграянской оппозиции, базирующейся в Аддис-Абебе, пропал без вести 29 августа после того, как вышел из дома, чтобы увидеться с механиком. Его родственники проверили полицейские участки, но не смогли найти его, а на его телефон ответил неизвестный, сказав, что его там нет.

Представители полиции Аддис-Абебы и федеральной полиции не ответили на просьбы прокомментировать предполагаемые аресты или исчезновение Хайло.

Во время предыдущих поворотных моментов конфликта тысячи тиграйских мирных жителей были окружены и задержаны без еды и медицинской помощи. Десятки погибли. Правительство Эфиопии заявило, что подозреваемые поддерживают Народно-освободительный фронт Тыграя. Позднее большинство из них были отпущены без предъявления обвинений.

Конфликт во второй по численности населения стране Африки привел к гибели тысяч людей, миллионам перемещенных лиц и вызвал голод в некоторых частях Тыграя. Почти все 5,5 миллиона жителей Тыграя нуждаются в продовольственной помощи, но последняя волна насилия остановила все гуманитарные конвои.

Война коренится в давних обидах между этническими группами, которые накопились за десятилетия беспорядков и насильственных смен режимов, территориальных споров между регионами и длительных периодов авторитарного правления, в последнее время в коалиции доминировала коалиция НФОТ с 1991 по 2018 год.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед обвинил Тиграянский народно-освободительный фронт в стремлении восстановить тиграянскую гегемонию над Эфиопией, в то время как Тиграянский народно-освободительный фронт обвиняет его в чрезмерной централизации власти и угнетении тиграянцев. Каждая сторона отвергает версию другой.

роль Эритреи

Проверить заявления и встречные заявления о событиях на месте в Тыграе сложно, так как журналистов не пускают в этот район, который с момента вывода правительственных войск в середине 2021 года практически не контактировал с внешним миром.

Сотрудник гуманитарной организации в Тиграянском городе Шир сообщил агентству Рейтер, что свидетели сообщили о тяжелом артиллерийском обстреле из Эритреи Тыграя вокруг города Шираро в среду и ранним утром в четверг.

Лидер ополчения, связанного с правительством Эфиопии, базирующегося в Гондаре в районе Амхара на юге Тыграя, со ссылкой на контакты на передовой сказал, что с нашей стороны была «сильная бомбардировка» тиграйских траншей вокруг Шераро.

Эритрея вела войну против Эфиопии, которой позже руководил Народно-освободительный фронт Тыграй, в 1998-2000 годах и оставалась врагом Народно-освободительного фронта Тыграй. Войска были отправлены в Тыграй для поддержки эфиопской армии сразу после начала боевых действий в ноябре 2020 года.

Правительство Эритреи объявило о прекращении огня в марте, но в мае эритрейские силы выпустили по Шераро не менее 23 снарядов, в результате чего 14-летняя девочка погибла и 18 человек получили ранения, согласно бюллетеню ООН. В то время Эритрея не ответила на запросы о комментариях.

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com регистр

Репортаж из отдела новостей в Найроби; Авторы Эстель Шарбон и Джордж Ополуца; Монтаж Роберта Перселла и Кларенса Фернандеса

Наши критерии: Принципы доверия Thomson Reuters.