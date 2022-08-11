Столкновения между Южной Кореей и Китаем из-за противоракетного щита США осложняют примирение

Ракеты High Altitude Defensive Interceptor (THAAD) в Сонджу, Южная Корея, 13 июня 2017 г. Фото сделано 13 июня 2017 г. REUTERS/Kim Hong-Ji

СЕУЛ (Рейтер) — Китай и Южная Корея столкнулись в четверг из-за противоракетного щита США, угрожая подорвать усилия нового правительства в Сеуле по преодолению давних разногласий в сфере безопасности.

Спор по поводу системы защиты высотных районов (THAAD) возник после явно гладкого первого визита в Китай министра иностранных дел Южной Кореи на этой неделе.

Китай, заявив, что мощный радар THAAD проник в его воздушное пространство, ограничил торговлю и импорт культурных ценностей после того, как Сеул объявил о его развертывании в 2016 году, что нанесло серьезный удар по отношениям.

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Офис президента Южной Кореи заявил в четверг, что система, размещенная в стране, является средством самообороны, согласно тексту брифинга, после того как Пекин попросил Сеул не развертывать дополнительные батареи и ограничить использование существующих.

Президент Юн Сок Ёль, который видит в этой системе ключ к противодействию ракетам Северной Кореи, пообещал нарушить обещания предыдущего правительства не распространять дальше THAAD, участвовать в глобальном противоракетном щите под руководством США или создать трехсторонний военный альянс, который включает Японию.

Во время предвыборной кампании консерватор Юн пообещал купить еще одну батарею THAAD, но с момента вступления в должность в мае его правительство сосредоточилось на том, что официальные лица называют «нормализацией» работы нынешней системы, принадлежащей и управляемой США.

Во время встречи во вторник министр иностранных дел Южной Кореи Пак Джин и его китайский коллега Ван И обсудили способы возобновления переговоров о денуклеаризации с Северной Кореей и возобновления культурного экспорта, такого как K-pop музыка и фильмы, в Китай. Читать далее

Представитель Вана заявил в среду, что они «согласились серьезно относиться к законным опасениям друг друга и продолжать мудро и правильно решать этот вопрос, чтобы он не стал камнем преткновения на пути к здоровому и устойчивому развитию двусторонних отношений».

Представитель Китая заявил на брифинге, что развертывание THAAD в Южной Корее «подрывает интересы стратегической безопасности Китая».

В заявлении министерства иностранных дел Южной Кореи говорится, что Пак сказал Вану, что Сеул не будет соблюдать соглашение 2017 года, называемое «тремя правилами», поскольку оно не является формальным обязательством или соглашением.

Китай также настаивает на том, чтобы Южная Корея придерживалась «единого ограничения» — ограничения использования существующих батарей THAAD. Сеул никогда не признавал этот элемент, но представитель Вана подчеркнул в среду, что Китай придает большое значение ситуации «три правила, одно ограничение».

Во время визита Пак в восточный прибрежный город Циндао газета Global Times, принадлежащая Коммунистической партии Китая, похвалила Юня за то, что он продемонстрировал «независимую и рациональную дипломатию в отношении Китая», не встретившись лично со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Но газета предупредила, что проблема THAAD представляет собой «серьезную и неизбежную скрытую опасность в отношениях между Китаем и Южной Кореей».

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Репортаж от Хёнхи Шин в Сеуле; Дополнительные репортажи Су Хян Чоя в Сеуле и Ю Лун Тиана в Пекине. Под редакцией Джоша Смита и Уильяма Малларда

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