Столкновения палестинских верующих с израильской полицией на Храмовой горе

Палестинские верующие столкнулись с израильской полицией на Храмовой горе в Иерусалиме в воскресенье утром, прежде чем сотни евреев прибыли, чтобы отметить день поста Тиша бе-Ав, который оплакивает разрушение двух синагог, расположенных на святом месте.

Премьер-министр Нафтали Беннетт провел оценку ситуации с безопасностью вместе с министром внутренней безопасности Омаром Бар-Левом и начальником полиции Кобе Шабтаи позже утром, при этом канцелярия премьер-министра в своем заявлении сообщила, что «проинструктировала о том, что организованный и безопасный подъем евреев Храмовая гора должна продолжаться. “Пока на территории поддерживается порядок”.

В заявлении говорится, что премьер-министр будет получать регулярную информацию и проводить дополнительную оценку ситуации в течение дня.

Храмовая гора – самое святое место в иудаизме, так как здесь расположены два библейских храма. Это также место, где находится третья по значимости святыня ислама, мечеть Аль-Акса, и долгое время она была горячей точкой между израильтянами и палестинцами.

По сообщению общественного вещателя Кан, десятки верующих-мусульман забаррикадировались на Храмовой горе в ранние часы воскресенья, прежде чем приехали верующие-евреи.

Получите ежедневное издание Times of Israel

По электронной почте и не пропустите наши самые важные новости Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями

Канал 12 сообщил, что некоторые из них кратко скандировали: «Душой и кровью я искуплю Аль-Аксу».

Десятки мусульман забаррикадировались сегодня вечером в мечети Аль-Акса в ответ на призывы получить доступ к этому месту и помешать евреям подняться на Храмовую гору в Тиша Паве. На месте происшествия произошли столкновения с полицейскими, которые раздавали губки и средства для разгона демонстрации. Сообщений о травмах не поступало.СулейманМас1 pic.twitter.com/xc7ru9tGsg – Новости здесь (kann_news) 18 июля 2021 г.

Израильская полиция вошла в это место и применила губчатые пули и «тактику разгона толпы», чтобы очистить территорию. Некоторые палестинцы бросали камни.

Немедленных сообщений о ранениях или арестах не поступало.

Посланник ЕС по делам палестинцев выразил обеспокоенность [the] Постоянная напряженность.

«Израильские власти, религиозные и общественные лидеры со всех сторон должны принять срочные меры для деэскалации этой нестабильной ситуации», – написал Европейский Союз в твиттере в Твиттере.

ХАМАС, палестинское движение, правящее в Газе, высмеивало то, что оно рассматривало как «бродячие стайки поселенцев», взошедшие на Храмовую гору.

«Высвобождение оккупацией этих бродячих стай поселенцев не отражает контроль или суверенитет, а, скорее, попытку покрыть дефицит», – сказал в заявлении представитель ХАМАС Мохаммед Хамаде.

Исламский джихад охарактеризовал столкновения как «терроризм и агрессию, от которых страдают все мусульмане в мире».

А в Рамаллахе Хусейн аль-Шейх, высокопоставленный чиновник Палестинской автономии – один из ближайших советников президента Палестинской автономии Махмуда Аббаса – осудил рейд израильской полиции.

Аль-Шейх написал в Твиттере: «Штурм мечети Аль-Акса – это политическое решение Израиля установить факты на местах вопреки воле международного сообщества и предвещает слабость в направлении нового правительства в Израиль.”

Священники в Восточном Иерусалиме призвали своих последователей прийти на это место, поскольку на этой неделе отмечается начало Ид аль-Адха, исламского праздника, знаменующего окончание ежегодного паломничества в Мекку.

В ежегодный день поста в Тиша бе-Аве это место посещает наибольшее количество верующих евреев, и полиция усилила свое присутствие в этом районе в ожидании возможной напряженности.

Мужчины-евреи молятся у мечети Аль-Акса в Иерусалиме, в то время как израильские силы безопасности стоят на страже во время дня поста в Тиша бе-Ав (9 августа) 18 июля 2021 г. (AHMAD GHARABLI / AFP)

Среди тех, кто посетил Храмовую гору в воскресенье утром, был член парламента Ямина Амичай Шекли, который сказал Арутцу Шиве, что это место является «самым важным национальным символом народа Израиля».

В прошлом месяце после этого меня сняли с Храмовой горы. Отсутствие координации Его визит с охранниками Кнессета и ШАБАК.

Воскресные столкновения произошли через день после нападения Отчет Он сказал, что в последние месяцы Израиль незаметно начал разрешать евреям молиться на Храмовой горе, что, по-видимому, является серьезным изменением статус-кво, существовавшего на святом месте с тех пор, как еврейское государство захватило Старый город Иерусалим у Иордании. во время Шестидневной войны 1967 года.

Стремясь уменьшить трение с мусульманским миром, и учитывая, что православные мудрецы обычно не советуют подниматься на Храмовую гору, опасаясь ходить по Святой Земле, где находится Храм. святая Месса С 1967 года Израиль разрешил иорданскому вакуфу сохранять религиозную власть на горе.

Евреи молятся на Храмовой горе, сообщает 12-й канал новостей, 17 июля 2021 г. (скриншот 12-го канала)

Евреям разрешалось посещать их со многими ограничениями, но им запрещалось молиться.

Тем не менее, репортер 12-го канала в последние дни заснял молитву, происходящую на этом месте, где полицейские, которые в прошлом выгоняли любого подозреваемого в молитве, иногда изгоняли людей только за то, что цитировали стих из Библии во время выступления, смотрели на них свысока. .

В сообщении говорилось, что помимо молитвы на горе также проводились расширенные уроки Торы, опять же с молчаливого одобрения полиции.

Палестинские группировки связали ракетный обстрел из Газы, который спровоцировал 11 дней конфликта с Израилем в мае, с беспорядками в столице, связанными как с столкновениями на Храмовой горе во время священного месяца Рамадан, так и с неизбежной эвакуацией ряда палестинских семей из город. Район Шейх Джарра.