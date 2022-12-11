Столкновения сербов с полицией в Косово на фоне обострения этнической напряженности

Митровица, Косово, 11 декабря (Рейтер) — Сербские протестующие на севере Косово второй день в воскресенье заблокировали основные дороги после ночной перестрелки с полицией из-за ареста бывшего полицейского-серба на фоне эскалации напряженности между властями и косовским сербским меньшинством. .

В последние недели сербы в северном Косово, которые считают себя частью Сербии, ответили яростным сопротивлением действиям Приштины, которые они считают антисербскими.

Миссия ЕС, миссия ЕС, которой поручено патрулирование северного Косово, заявила, что в субботу вечером в один из ее бронетранспортеров была брошена светошумовая граната, но никто не пострадал.

Жозеп Боррель, глава внешнеполитического ведомства Европейского союза, предупредил, что блок не потерпит насилия в отношении членов своей миссии.

«#ЕС не потерпит нападений на @EULEXKosovo или применения насилия и преступности на севере. Барьеры должны быть немедленно сняты группами косовских сербов. Необходимо восстановить спокойствие», — написал он в Twitter.

Последние протесты вспыхнули после ареста бывшего полицейского в субботу. Это было частью массовой отставки сербов из армии в прошлом месяце после того, как Приштина заявила, что попросит сербов убрать номерные знаки сербских автомобилей, выпущенных до войны в Косово 1998-1999 годов, которая привела к независимости.

Второй день в воскресенье грузовики и другая тяжелая техника заблокировали несколько основных дорог, ведущих к двум пограничным переходам с Сербией. Оба перехода закрыты для движения.

«Соединенные Штаты выражают глубокую обеспокоенность текущей ситуацией на севере Косово», — говорится в заявлении посольств США в Белграде и Приштине.

«Призываем всех проявить максимальную сдержанность и принять незамедлительные меры по деэскалации ситуации и воздержаться от провокационных действий», — добавил он.

Премьер-министр Косово Альбин Курти попросил миссию НАТО, KFOR, убрать баррикады.

«Мы призываем Кафур обеспечить свободу передвижения (и снятие барьеров)… Кафур просит больше времени, чтобы закончить это… Так что мы ждем», — сказал Курти.

Косовская полиция сообщила поздно вечером в субботу, что они подверглись обстрелу в разных местах возле озера на границе с Сербией. Силы заявили, что им пришлось открыть ответный огонь в целях самообороны. Сообщений о травмах не поступало.

План ЕС в опасности

Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году при поддержке Запада после войны 1998-1999 годов, в которую вмешалась НАТО, чтобы защитить Косово, где проживает албанское большинство.

Сербские мэры муниципалитетов северного Косово вместе с местными судьями и примерно 600 полицейскими подали в отставку в прошлом месяце в знак протеста против решения правительства заменить выданные Белградом автомобильные номерные знаки на выданные Приштиной.

Полиция Приштины сообщила, что бывший полицейский Деян Пантик был арестован за предполагаемое нападение на государственные учреждения, офисы Избирательной комиссии, полицейских и сотрудников избирательных комиссий.

Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье провел заседание Совета национальной безопасности. «Я призываю сербов сохранять спокойствие. Нападений на Квор и Юлекс быть не должно», — сказал Вучич национальному телеканалу РТС.

Вучич заявил в субботу, что Белград попросит КФОР разрешить Сербии разместить войска и полицию в Косово, но признал, что шансов на получение разрешения нет.

«Мы стремимся не к конфликту, а к диалогу и миру. Но позвольте мне четко заявить, что Республика Косово будет защищать себя решительно и решительно», — сказал Курти в ответ на замечания Вучича.

Косово и Сербия ведут переговоры в Брюсселе, чтобы попытаться нормализовать отношения, и Европейский Союз уже представил план.

Дополнительный репортаж Александра Вазовича, Флориона Гоги и Огнина Теофиловского; Под редакцией Сьюзан Фентон и Роуз Рассел

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