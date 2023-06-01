Столтенберг едет в Турцию, чтобы обсудить членство Швеции в НАТО

ОСЛО (Рейтер) — Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в четверг, что вскоре отправится в Турцию, чтобы обсудить членство Швеции в НАТО, чтобы завершить процесс, который был отложен из-за возражений государств-членов Турции и Венгрии.

Выступая во время двухдневной встречи министров иностранных дел стран НАТО в Осло, Столтенберг сказал, что ранее на этой неделе он разговаривал с Тайипом Эрдоганом, который в воскресенье был переизбран президентом Турции.

«В ближайшем будущем я также поеду в Анкару, чтобы продолжить обсуждение того, как мы можем обеспечить максимально быстрое присоединение Швеции», — сказал Столтенберг журналистам.

Некоторые министры иностранных дел стран НАТО выразили оптимизм по поводу того, что выборы уже позади и что Анкара снимет свои возражения против попытки Стокгольма присоединиться к военному альянсу. Турция ратифицировала вступление Финляндии в НАТО в марте, но заявляет, что Швеция укрывает членов вооруженных групп, которых она считает террористами.

«Теперь, когда выборы в Турции закончились, важно, чтобы Турция продолжила процесс ратификации», — заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

После завершения выборов в Турции «важно возобновить диалог и процесс», — сказал Столтенберг в конце встречи, отметив, что в четверг Швеция ввела в действие новое законодательство о терроризме, тем самым решив одну из главных проблем Турции.

«Швеция справилась», — сказал Столтенберг. Пришло время Швеции ратифицировать (свое членство), и я усердно работаю, чтобы это произошло как можно скорее».

Несколько министров иностранных дел выразили уверенность, что Швеция может стать членом до или во время июльского саммита НАТО в Вильнюсе, Литва.

«Мы продолжаем работать над завершением процесса присоединения Швеции… и мы полностью рассчитываем сделать это к тому времени, когда два лидера встретятся в Вильнюсе», — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Хозяева саммита Литва была настроена одинаково оптимистично. Его министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис сказал: «Существует очень большое ожидание того, что шведский флаг будет развеваться (в Вильнюсе)».

Швеция, приглашенная в Осло, еще раз подтвердила, что выполнила все условия, поставленные для вступления в военный союз.

«Мы выполнили все взятые на себя обязательства», — заявил журналистам министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем. Турции и Венгрии пора начать ратифицировать членство Швеции в НАТО.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в твиттере в ответ своему шведскому коллеге, что Стокгольм должен выполнить свои обязательства по борьбе с терроризмом в рамках соглашения.

«Кристально четкое послание нашим шведским друзьям! Выполняйте свои обязательства… и предпримите конкретные шаги в борьбе с терроризмом. Остальное придет после этого», — сказал Чавушоглу.

Репортаж Гвладис Фукс и Сабин Зибольд Дополнительный репортаж Эзги Эркоюн Редактирование Терри Солсвик, Ким Когхилл, Фрэнсис Керри и Сьюзан Фентон

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