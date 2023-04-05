Столтенберг критикует Китай за повторение российской пропаганды

В среду генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг напал на Китай, обвинив страну в распространении кремлевских нарративов военного времени, поддержании российской экономики, на которую действуют жесткие санкции, и попытках изменить мировой порядок, основанный на правилах.

Столтенберг заявил по завершении встречи министров иностранных дел стран НАТО, что «Китай отказывается осуждать российскую агрессию, вторит российской пропаганде и поддерживает российскую экономику».

В очередной раз генеральный секретарь недвусмысленно предостерег Пекин от поставок боеприпасов в Москву, сценарий, который, по мнению западных официальных лиц, изменит правила игры в войне на Украине.

Пекин категорически отверг обвинения, кроме тесных связей между Китаем и Россией, о чем свидетельствует дружеская встреча в прошлом месяце. встреча лицом к лицу Союз между президентом Си Цзиньпином и президентом Владимиром Путиным оказался на грани.

«Любая смертоносная помощь была бы исторической ошибкой с серьезными последствиями», — сказал Столтенберг.

«Пока мы не смогли подтвердить какую-либо смертельную помощь, но мы внимательно следим за этим».

Столтенберг неоднократно использовал выражение «серьезные последствия» для описания возможного возмездия, которое НАТО может предпринять против Пекина в случае отправки смертоносной помощи в Москву, но отказался сказать, что эти последствия будут означать на практике.

«Нет причин вдаваться в подробности, но Китай знает, что будут серьезные последствия», — сказал Столтенберг.

Генеральный секретарь публично раскритиковал Китай за его «решительное поведение» в Южно-Китайском море, подавление им демократического движения в Гонконге, его правительственный аппарат массовой слежки, его подрывные действия в киберпространстве и его постоянную угрожающую риторику в адрес Тайваня. .

Он также выразил обеспокоенность по поводу инвестиций Китая в ядерные ракеты большой дальности и его участия в совместном патрулировании вместе с российскими силами.

Но, отметил Столтенберг, несмотря на рост напряженности и большое количество точек трения, НАТО по-прежнему не считает страну «противником».

«Напористое поведение Китая — это вызов нашим интересам, ценностям и безопасности», — добавил Столтенберг.

Вопрос о том, как вовлечь Китай в урегулирование войны на Украине, не дает покоя западным союзникам с тех пор, как Владимир Путин решил начать вторжение.

Пекин занял заведомо противоречивую позицию, призывая к прекращению боевых действий, но не называя Россию агрессором. Европа и США видят этот престиж Займите активную позицию в отношениях с Россией Он призвал Пекин выразить решительное осуждение и соблюдать международное право.

Многие европейские лидеры, в том числе канцлер Германии Олаф Шульц, президент Франции Эммануэль Макрон Премьер-министр Испании Педро Санчес недавно побывал в Пекине, пытаясь убрать Си Цзиньпина с орбиты Владимира Путина. Эта дипломатическая кампания пока не дала ощутимых результатов.

Напротив, Белый дом проводит более агрессивную политику в отношении Китая, в то время как Киев пытается провести телефонный разговор между президентом Владимиром Зеленским и президентом Си, чего еще не произошло.

Выступая в среду, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что НАТО не должно превращаться в «антикитайский блок».