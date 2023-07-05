Сторона или выбор стороны: восстание Вагнера углубляет разногласия в российской оппозиции

Бунт группы наемников Вагнера против российского военного руководства еще больше расколол российскую антикремлевскую оппозицию, которых и без того очень много. делитель По кругу вопросов и территориально разбросаны в эмиграции.

Михаил Ходорковский, бывший нефтяной магнат в изгнании, ставший оппозиционером, быстро стал самым маловероятным сторонником Пригожина, в то время как союзники заключенного в тюрьму критика Кремля Алексея Навального неоднократно предупреждали своих последователей не присягать на верность ни одной из сторон.

«Пригожин дословно повторил то, что мы, антивоенная оппозиция, говорим с начала войны: цель войны — варварство, а официальная причина войны… вздор, которому никто не верит», — Ходорковский. книги в своих социальных сетях в первые часы восстания.

«То, как мы можем помочь нашей стране прямо сейчас, — это помочь людям услышать Пригожина, когда он говорит правду», — добавил Ходорковский, посоветовав своим сторонникам встать на пути тех, кто пытается остановить вагнеровский «марш справедливости» в Москву.

Ходорковский, у которого более 230 000 подписчиков в Telegram и более 608 000 в Instagram, позже побуждать Его последователям следует «вооружиться», отметив, что восстание «доказало, что только вооруженные люди способны противостоять диктатуре».

Его высказывания станут молнией критики со стороны других представителей оппозиции.

Это не опасно и не более чем поиск волшебника, который прилетит… и избавит нас от Путина. Странно слышать такое от Ходорковского». Оппозиционный политик Владимир Милов Он сказал В интервью изданию «Республика».