Сторона или выбор стороны: восстание Вагнера углубляет разногласия в российской оппозиции

Бунт группы наемников Вагнера против российского военного руководства еще больше расколол российскую антикремлевскую оппозицию, которых и без того очень много. делитель По кругу вопросов и территориально разбросаны в эмиграции.
Михаил Ходорковский, бывший нефтяной магнат в изгнании, ставший оппозиционером, быстро стал самым маловероятным сторонником Пригожина, в то время как союзники заключенного в тюрьму критика Кремля Алексея Навального неоднократно предупреждали своих последователей не присягать на верность ни одной из сторон.
«Пригожин дословно повторил то, что мы, антивоенная оппозиция, говорим с начала войны: цель войны — варварство, а официальная причина войны… вздор, которому никто не верит», — Ходорковский. книги в своих социальных сетях в первые часы восстания.
«То, как мы можем помочь нашей стране прямо сейчас, — это помочь людям услышать Пригожина, когда он говорит правду», — добавил Ходорковский, посоветовав своим сторонникам встать на пути тех, кто пытается остановить вагнеровский «марш справедливости» в Москву.
Ходорковский, у которого более 230 000 подписчиков в Telegram и более 608 000 в Instagram, позже побуждать Его последователям следует «вооружиться», отметив, что восстание «доказало, что только вооруженные люди способны противостоять диктатуре».
Его высказывания станут молнией критики со стороны других представителей оппозиции.
Это не опасно и не более чем поиск волшебника, который прилетит… и избавит нас от Путина. Странно слышать такое от Ходорковского». Оппозиционный политик Владимир Милов Он сказал В интервью изданию «Республика».
Но наиболее громкая критика оппозиционеров, решивших поддержать Пригожина, исходила от антивоенных феминисток, крупнейшего массового антивоенного движения России.
«Почему они были готовы присоединиться к одной из коррумпированных сторон в этом конфликте?» Член РФА Саша Талавер книги Об этом сообщается в официальной социальной сети группы.
Думаю, тут две причины: ограниченность политического воображения и объективный вакуум [their] политические проекты.
Талавер подчеркнул, что деятели оппозиции, такие как Ходорковский, остались равнодушными к опасности, которую мятеж представляет для мирных жителей в пострадавших районах на фоне их «представлений о постпутинской России».
Между тем позиция Ходорковского была эхо Денис Никитин, w неонацизм кКомандир Русского добровольческого корпуса, ультраправого военизированного формирования граждан России, сражающихся против Москвы в войне на Украине. Группа была одной из главных сил, стоявших за Мэйо. вторжение в Белгородской области, Россия.
Илья Пономарев, общий сторонник другого российского антикремлевского батальона, базирующегося в Украине, Корпуса свободы России, также аплодировал Ходорковский сделал «выводы», но предупредил, что ему следует быть «более избирательным в выборе союзников».
«[Our position] Это создание собственной Освободительной Армии… Работа с партизанскими формированиями внутри России [and] Пономарев, бывший депутат Госдумы России, ныне проживающий в Киеве, сказал:
Пономарев также подчеркнул, что не поддерживает ни одну из сторон в конфликте, который он охарактеризовал как «сговор направлена на сохранение путинского режима.
наблюдатели поспешили к идентификация Нотки политического оппортунизма в поспешных эмоциональных заявлениях Ходорковского. Многие также согласились с тем, что исход восстания Вагнера был серьезным просчетом со стороны бывшего нефтяного магната.
«Я думаю, что большинство людей восприняли это как ошибку или непонимание ситуации», — сказал The Moscow Times политолог Антон Барбашин.
Ничего хорошего для Ходорковского это не означает, по крайней мере, судя по комментарию других оппозиционеров…[it is clear that] Его инициатива никому не понравилась.
Но Ходорковский, базирующийся в Лондоне, оставался твердым в своей позиции даже после все более резкой реакции со стороны товарищей по оппозиции и пошел еще дальше. Знаки Его критики «наносят ущерб некомпетентности».
Между тем, директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального Иван Жданов предупредил своих сторонников, что борьба между соперниками Путиным и Пригожиным не принесет движению «существенной пользы».
«И российское командование, и Пригожин — наши враги, как и все остальные бандиты», — заявил Жданов. Он сказал В Telegram рано утром 24 июня.
Сам Навальный узнал о бунте Вагнера только после инцидента, так как колония критиков Кремля содержала его в изоляции от СМИ.
Когда адвокаты в зале суда спросили меня: «Как вам военное положение?» «Я думал, что это какая-то новая шутка или мем», — сказал Навальный. книги в письме из тюрьмы, в котором говорится о продолжающемся судебном заседании, на котором он может быть приговорен к дополнительным 30 годам лишения свободы.
В сообщении, которое было размещено в его социальных сетях, Навальный утверждал, что ответственность за сорванный мятеж лежит на Верит Она привела к гибели как минимум 13 человек — она полностью держится на Путине, который допустил появление Вагнера.
«Режим Путина настолько опасен для страны, что его неизбежный крах создаст риск гражданской войны», — сказал закаленный кремлевский критик.
«Тот факт, что война Путина может разрушить и дезинтегрировать Россию, больше не вызывает драматического восхищения».
«Гордый фанат пива. Безумно скромный фанатик еды. Обычный интернет-энтузиаст».