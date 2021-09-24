Сторонние приложения не могут в полной мере использовать преимущества дисплеев iPhone 13 Pro 120 Гц ProMotion

новый iPhone 13 Pro Модели, выпущенные сегодня, оснащены технологией дисплея ProMotion, которая обеспечивает адаптивную частоту обновления от 10 Гц до 120 Гц, что идеально подходит для прокрутки контента, игр и многого другого, поскольку обеспечивает более плавный просмотр.



Несмотря на максимальную частоту обновления 120 Гц, Магазин приложений Разработчики обнаружили, что анимация большинства приложений ограничена частотой 60 Гц, что приводит к неравномерному просмотру для пользователей. Как отмечалось ранее 9to5MacProMotion работает с полной частотой 120 Гц для прокрутки и полноэкранных переходов, но анимация ограничена 60 Гц.

Так, например, при прокрутке временной шкалы в Твиттере вы увидите плавное взаимодействие с ProMotion, но анимация с частотой 60 Гц означает, что другие взаимодействия будут заметно менее плавными. Разработчик Apollo Кристиан Селиг уже видел жалобы от клиентов.

Правильно ли я вижу, что API-интерфейсы UIView.animateWithDuration не работают на частоте 120 Гц на iPhone 13? На UIScrollView, системных, и металлических по виду, остальные по-прежнему 60 Гц? pic.twitter.com/t3MeM9cj0E

– Кристиан Селиг 24 сентября 2021 г.

Селиг ожидает, что Apple добавит ограничение в 60 Гц, чтобы продлить срок службы батареи Iphone модели, потому что на iPad Pro В моделях, которые также поддерживают технологию ProMotion, ограничений нет, и все анимации работают с частотой 120 Гц.

Обратите внимание, что это не относится к iPad Pro, они используют 120 Гц для всех анимаций. Просмотрите прикрепленный файл. Полагаю, это осознанный выбор для увеличения времени автономной работы iPhone. 🔋 pic.twitter.com/Utg0oaDzdi

– Кристиан Селиг 24 сентября 2021 г.

Собственные приложения Apple, похоже, постоянно работают на частоте 120 Гц, поэтому есть вероятность, что это может быть ошибка или проблема, которую Apple планирует решить в будущем обновлении.