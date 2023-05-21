Сторонники смерти ошибаются, недооценивая европейскую экономику

«Даже не вялый». Это суждение о том, как поступила Германия, когда в прошлом году она была внезапно вынуждена прекратить поставки российских энергоносителей — зависимость, которую все правительства Германии культивировали последние полвека, как по коммерческим, так и по политическим причинам.

Фраза новый адрес Стади экономисты Бенджамин Молл, Мориц Шуларик и Георг Захманн, которые сравнили результаты немецкой экономики с прогнозами, сделанными сразу после тотальной атаки Владимира Путина на Украину. Вторжение спровоцировало то, что они называют «большими дебатами о немецком газе» между различными группами экономистов, а торговые лобби и профсоюзы размышляли о том, вероятны ли экономические издержки прекращения импорта российского газа.

Как напоминают нам Молл и его коллеги, некоторые из этих прогнозов были ужасающими: падение экономического производства на 12 процентов и миллионы людей потеряют работу. Тех, кто утверждает, что потери были бы намного меньше, сам канцлер Олаф Шольц упрекнул за «безответственное» теоретизирование.

С политической точки зрения в дебатах победили сторонники смерти. Впечатляющая скорость, с которой Берлин находил альтернативные источники газа и строил аварийную инфраструктуру, позволяет легко забыть, что Германия на самом деле не собиралась обходиться без российского газа. Это было решение, которое Путин принял за нее, перекрыв поставки газа, прежде чем полностью перекрыть их в конце прошлого лета. И Европейскому союзу в целом потребовалось много времени, чтобы договориться о своих еще незаконченных ограничениях на импорт российских энергоресурсов.

Но правда была на стороне оптимистов. (У меня была собака в этой битве: через неделю после начала войны я утверждал, что Европа может и должна «холодить Турцию» в отношении импорта российского газа.) Как показывают Молл и его коллеги, результаты роста Германии были примерно такими же хорошими, как и самые лучшие оценки. потерь энергии войны. Не было «каскада» сокращений производства, банкротств и увольнений из более энергоемких отраслей в экономику в целом. Несмотря на спад в марте, промышленное производство по-прежнему больше, чем в предыдущем году.

Авторы даже установили, что по немецким метеорологическим данным температуры не превышали многолетнего тренда: если это так, то представление о том, что Германию спасла теплая зима, кажется мифом. Газ, оставшийся в хранилищах в конце отопительного сезона, означал, что Германия никогда не нуждалась в российском газе, который она купила до того, как Путин перекрыл краны. Холодная индейка была бы вполне возможна.

Устойчивость немецкой экономики заслуживает похвалы. Самое главное – усвоить правильный урок. Почему Balance of Opinion ошибочно выступил против морально и геостратегически правильной политики, назвав ее слишком дорогостоящей?

Непростительным ответом является желание некоторых представителей немецких компаний не нести никаких экономических издержек, чтобы противостоять Путину. Более понятный, хотя и разочаровывающий, ответ связан с интеллектуальными ошибками. В континентальной Европе наблюдается общая недооценка — это выходит за пределы Германии — приспособляемости рыночной экономики. Он подкрепляется тем, что вызовы существующих фирм смешиваются с угрозами макроэкономике, в то время как созидательное разрушение фирм, неспособных адаптироваться, является тем, что заставляет рыночную экономику расти. Кроме того, европейские лидеры давно усвоили устаревшую критику европейской экономики как особенно негибкой и «жесткой».

Большие газовые дебаты в Германии — лишь самый вопиющий пример того, как европейцы недооценивают свою собственную экономическую приспособляемость. И есть другие. Мало кто предсказывал, что восстановление после пандемии поднимет уровень занятости до рекордного уровня, что резко контрастирует со слаборазвитыми рынками труда в США и Великобритании. Нарушающий табу фонд восстановления ЕС подпитывает рост в странах, которые списали многие случаи в постоянную корзину.

Если мы не извлечем правильные уроки из таких примеров, у нас по-прежнему будет очень робкое представление о том, что может предложить экономика Европы. Политические опасности такого ошибочного диагноза окружают нас повсюду, подкрепляемые самоозлоблением действующих лиц.

Брюсселю пришлось замедлить темпы своей политики декарбонизации. И Германия, и Франция внедрили скрытые меры защиты от важного законодательства. Это есть у президента Франции Эммануэля Макрона. студент Организационный перерыв. Немецкие автопроизводители хотят отложить подписание торгового соглашения между ЕС и Великобританией об электромобилях, произведенных за пределами Европы.

Во всех этих примерах аргумент состоит в том, что слишком много изменений — это слишком сложно. Но, как показывают газовые дебаты в Германии, экономика более устойчива, чем сумма ее частей. Если некоторые компании не хотят меняться, динамичные рынки уступают место тем, кто хочет и может адаптироваться. Европейская экономическая политика должна усиливать это рыночное давление, а не защищать от него.

[email protected]