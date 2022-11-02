Стороны войны в эфиопском районе Тыграй договорились о прекращении боевых действий

Двухлетняя война унесла тысячи жизней и переселила миллионы

Правительство Эфиопии и тиграянские силы договорились о перемирии.

Прорыв произошел всего через неделю после переговоров в ЮАР

Претория (Рейтер) — Эфиопское правительство и региональные силы из Тыграя договорились в среду о прекращении боевых действий, что стало драматическим дипломатическим прорывом после двух лет войны, в результате которой тысячи людей погибли, миллионы были перемещены и сотни тысяч остались на грани голода.

Спустя чуть более недели после того, как в столице Южной Африки Претории начались официальные мирные переговоры при посредничестве Африканского союза, делегаты обеих сторон подписали соглашение, которое представитель Африканского союза назвал «постоянным прекращением боевых действий».

«Две стороны в эфиопском конфликте официально договорились о прекращении боевых действий, а также о систематическом, упорядоченном, плавном и скоординированном разоружении», — заявил на церемонии глава посреднической группы Африканского союза Олусегун Обасанджо.

Обасанджо, бывший президент Нигерии, заявил, что соглашение также включает «восстановление правопорядка, восстановление услуг, беспрепятственный доступ к гуманитарным поставкам и защиту гражданских лиц».

Соглашение не ожидалось так скоро. Ранее в среду Африканский союз призвал СМИ к тому, что он назвал брифингом Обасанджо. Только когда началось мероприятие, примерно на три часа позже запланированного, стало ясно, что перемирие вот-вот будет подписано.

«Этот момент не является концом мирного процесса. Реализация мирного соглашения, подписанного сегодня, имеет решающее значение для его успеха», — сказал Обасанджо, добавив, что за этим будет наблюдать и контролировать группа высокого уровня Африканского союза.

Он похвалил этот процесс как африканское решение африканской проблемы.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед выразил благодарность Обасанджо и другим посредникам за завершение мирных переговоров, заявив в своем заявлении, что правительство твердо привержено выполнению соглашения.

«Наша приверженность миру остается непоколебимой. Столь же сильна наша приверженность сотрудничеству для реализации соглашения», — говорится в заявлении в Twitter.

Представитель правительства Эфиопии Радван Хусейн, который является советником по национальной безопасности премьер-министра Абия Ахмеда, заявил, что все стороны должны соблюдать букву и дух соглашения.

В ответ делегат Тыграя Гетачев Реда, представитель региональных властей, рассказал о широкомасштабных смертях и разрушениях в регионе и сказал, что надеется и ожидает, что обе стороны выполнят свои обязательства.

В Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Карен Жан-Пьер заявила, что Соединенные Штаты по-прежнему привержены поддержке мирного процесса для Эфиопии под руководством африканцев.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал перемирие, заявил официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик.

«Это очень долгожданный первый шаг, который, как мы надеемся, принесет некоторое утешение миллионам мирных жителей Эфиопии, которые уже пострадали во время этого конфликта», — сказал Дюжаррик журналистам.

осада

На стороне эфиопской армии в конфликте принимали участие силы из Эритреи, отдельной страны, граничащей с Тыграем, а также силы из других регионов Эфиопии.

Ни Эритрея, ни региональные силы не принимали участия в переговорах в ЮАР, и на церемонии в среду не было упоминания о том, будет ли она соблюдать перемирие.

Война возникла из-за катастрофического разрыва отношений между Народно-освободительным фронтом Тыграй, партизанским движением, превратившимся в политическую партию, господствовавшую в Эфиопии на протяжении 27 лет, и Абием, который когда-то был частью правящей коалиции, но срок полномочий которого в 2018 году закончился. Альянс. Доминирование ТФЛП.

Рост напряженности в 2018–2020 годах, в том числе мирное соглашение Абия с заклятым врагом Народно-освободительного фронта Тыграя (НФОТ) Эритреей и решение НФОТ бросить ему вызов путем проведения региональных выборов в Тыграе, которые он отложил по всей стране, подтолкнули противоборствующие стороны на войну. .

Соглашение, заключенное в среду, не устраняет глубокую политическую напряженность, которая способствовала конфликту.

В заявлении Африканского союза говорится, что он готов продолжать сопровождать мирный процесс в Эфиопии «на пути к более демократической, справедливой и инклюзивной Эфиопии, в которой молодежь, женщины и мужчины участвуют в полной мере и мирно».

Фронт освобождения Тыграя обвинил Абия в сосредоточении власти за счет регионов и подавлении тиграев, что он отрицает, в то время как Аби обвинил фронт в стремлении вернуться к власти на национальном уровне, что он отвергает.

Организация Объединенных Наций заявляет, что война привела к фактической осаде Тыграя, которая длилась почти два года, при этом гуманитарные поставки продовольствия и лекарств большую часть времени не могли быть доставлены.

Некоторые предметы гуманитарной помощи были доставлены в Тыграй в период с марта по август этого года во время временного прекращения огня, которое было нарушено в августе, но Всемирная организация здравоохранения заявила на прошлой неделе, что в Тыграе закончились вакцины, антибиотики и инсулин.

Она сообщила, что медицинские учреждения прибегают к использованию солевых растворов и кусочков ткани для обработки и перевязки ран.

Правительство последовательно отрицает приостановку помощи и заявляет, что распределяет продовольствие и восстанавливает электроснабжение и другие услуги в районах, находящихся под его контролем.

Органы ООН, назначенная государством Комиссия по правам человека в Эфиопии, независимые группы помощи и средства массовой информации, включая агентство Рейтер, задокументировали нарушения прав человека всеми сторонами войны, включая внесудебные казни, изнасилования, грабежи и насильственное перемещение.

Все стороны отвергли обвинения.

(Отчет Александра Виннинга и Тима Кокса). Дополнительный репортаж Айнеат Мерси в Найроби, Мишель Николс в Нью-Йорке, Джеффа Мейсона и Гаррета Реншоу в Вашингтоне. Написание Эстель Чарбон. Редактирование Джеймсом Мачарией Чейджем, Уильямом Маклином.

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