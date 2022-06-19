Страдания Макрона, когда Путин перекрывает поставки французского газа через Германию | наука | Новости

Об этом сообщил в пятницу французский оператор трубопроводов GRTgaz, но заявил, что не располагает точной информацией о причине сокращения. «С 15 июня GRTgaz наблюдает прекращение физического потока между Францией и Германией, — говорится в заявлении GRTgaz. ».

Группа добавила, что общие потоки между точками соединения на востоке Франции с Германией упали на 60 процентов за первые пять месяцев года по сравнению с уровнями 2021 года.

Этот шаг был предпринят после того, как «Газпром», контролируемый Кремлем российский газовый гигант, объявил 16 июня о прекращении поставок газа в Германию, объяснив это «задержкой возврата газоперекачивающих агрегатов после капитального ремонта Siemens».

В то время как Германия в большей степени зависит от Франции в плане поставок из России, причем первая получает 40 процентов своего газа из России, а вторая — 17 процентов, GRT Gas предупредила, что Франции, возможно, придется прибегнуть к чрезвычайным мерам для сокращения потребления энергии.

По ее словам, это произойдет, если страну поразит сильное или отсроченное похолодание.

Эта группа предупредила, что это может включать в себя заключение контрактов с отраслевыми группами, которые согласились ограничить использование в экстремальных сценариях за определенную плату.