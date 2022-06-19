Страдания Макрона, когда Путин перекрывает поставки французского газа через Германию | наука | Новости

Об этом сообщил в пятницу французский оператор трубопроводов GRTgaz, но заявил, что не располагает точной информацией о причине сокращения. «С 15 июня GRTgaz наблюдает прекращение физического потока между Францией и Германией, — говорится в заявлении GRTgaz. ».
Группа добавила, что общие потоки между точками соединения на востоке Франции с Германией упали на 60 процентов за первые пять месяцев года по сравнению с уровнями 2021 года.
Этот шаг был предпринят после того, как «Газпром», контролируемый Кремлем российский газовый гигант, объявил 16 июня о прекращении поставок газа в Германию, объяснив это «задержкой возврата газоперекачивающих агрегатов после капитального ремонта Siemens».
В то время как Германия в большей степени зависит от Франции в плане поставок из России, причем первая получает 40 процентов своего газа из России, а вторая — 17 процентов, GRT Gas предупредила, что Франции, возможно, придется прибегнуть к чрезвычайным мерам для сокращения потребления энергии.
По ее словам, это произойдет, если страну поразит сильное или отсроченное похолодание.
Эта группа предупредила, что это может включать в себя заключение контрактов с отраслевыми группами, которые согласились ограничить использование в экстремальных сценариях за определенную плату.
Но GRTgaz подчеркнул, что не видит опасности дефицита газа этим летом во Франции, добавив, что страна работает над созданием запасов на зиму.
«В случае полного прекращения поставок российского газа и нормальной зимы Франция должна быть в состоянии обеспечить баланс между спросом и предложением во французской газовой системе», — заявили в компании.
Берлин также предупредил своих граждан, что ему, возможно, придется прибегнуть к нормированию энергии в результате снижения поставок российского газа по газопроводу «Северный поток-1».
Вице-канцлер Роберт Хабек предупредил, что сокращение поставок поставило Германию в «опасную» ситуацию, добавив, что «каждый киловатт-час помогает».
Но Франция и Германия — не единственные страны, испытывающие давление российского газа.
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Янис Клюге, старший ассистент Немецкого института международных отношений и безопасности, также не убежден аргументами «Газпрома».
Он написал в Твиттере: «Россия прекратила поставки газа в Германию, Францию и Италию в тот день, когда Шульц, Макрон и Драги были в Украине. Время не случайное, но основная стратегия — экономическая: Россия сокращает газ постепенно, таким образом максимизируя оставшиеся доходы, которые Она все еще может получить.
«Газпром» использует свое влияние на рынке, используя санкции как предлог для нарушения своих обязательств (говорит вице-канцлер Германии Хабек). Все это имеет смысл, учитывая, что газовые отношения с Евросоюзом бесперспективны. На данный момент контракты не важны, важна только физика.
Вероятно, нет хорошей меры против него. Я скептически отношусь к тому, что угрозы запрета или ограничения цен приведут к потоку дешевого газа. Германия расставила себе ловушку, и ей просто придется расплачиваться за то, что она раньше не диверсифицировалась в сторону от России».
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