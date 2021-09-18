Одно упоминание «баклажанной икры» вызовет улыбку у самых бунтарских россиян. Это не показатель того, что они любят баклажаны, а скорее преданность классическому советскому кино. Фраза напоминает им об удивительно забавном моменте из фильма о путешествиях во времени 1970-х годов «Иван Васильевич меняет профессию» по одноименной пьесе Михаила Булгакова. В фильме смотритель типичного советского дома – Иван Васильевич Понча – переносится во времена правления Ивана (Васильевича) IV, более известного как Иван Грозный, на которого похожа Понча. Чтобы выжить в мире Ивана Грозного, Понча притворяется царем, и в этом облике его приглашают на роскошный банкет. Среди накопившихся блюд как из черной, так и из красной икры появляется понча с изысканным декором: «Икра экзотическая со всего моря – икра баклажанная!» Чтобы подчеркнуть редкость этого лакомства во времена Ивана Грозного, есть лишь небольшой оттенок в одном из немногих продуктов, которые всегда доступны в советских супермаркетах даже в неурожайные годы.

Дженнифер Еремева / MT



Икра из баклажанов – прекрасное блюдо, если все сделано правильно. В лучшем случае это воплощение осени. Жирные копченые баклажаны, обжаренные до блеска, посыпанные солью, чесноком и другими осенними овощами, такими как перец или помидоры. Это идеальный намаз, который может стать добавлением приправы, оживить тарелку хумуса, превратить сэндвич с индейкой или даже тарелку яичницы-болтуньи. Плохо приготовленный, он водянистый и безвкусный – за исключением слишком большого количества сырых кусочков чеснока и лука, а в этой итерации тратится слишком много площади поверхности. Легкая закуска стол. Вы все еще можете купить банку или даже пакет баклажанной икры в магазинах, и это нормально, но купленная в магазине версия отличается от хорошо приготовленной баклажанной икры, которую вы делаете дома. READ Узбекский пианист Бехзуд Абдур Рагимов в воскресенье возвращается в Центр лжи | Развлекательная программа

Дженнифер Еремева / MT



Икра из баклажанов требует небольшого количества дыма, поэтому по возможности готовьте баклажаны на гриле, чтобы дымный аромат проник в мясо, пока оно карамелизируется на огне. Баклажаны очень водянистые, и даже после полного обжаривания потребуется некоторое время на плите, чтобы они по-настоящему приготовились. Чтобы смягчить чесночный укус, я обжариваю целую головку чеснока вместе с баклажаном, превращая зубчики в полусладкую пасту, создавая идеальную тонкую ноту. Если слишком долго перемешивать лук-шалот в оливковом масле, его вкус также растворяется. Мне нравится добавлять в смесь красный перец, что делает эту версию более южной, чем северной, с сильным уклоном в сторону любимого красного балканского перца, айвара, который иногда готовят из баклажанов. И хотя я не прочь добавить немного жареных помидоров, я считаю, что томатная паста – лучший вариант для добавления смеси умами и сохранения яркости цвета.

Дженнифер Еремева / MT



Эта приправа идеально подходит для намазывания на жареный хлеб, крекеры или лепешки или для наслаждения лабне. Если осенью вы чувствуете изобилие перца и баклажанов, приготовьте обильную партию баклажанной икры, которой хватит на всю зиму, – перемешайте смесь в стерилизованных банках в течение 15 минут. В глубине февраля, открыв банку, возможно, вы не вернетесь обратно во времена правления Ивана Грозного, но это идеальный способ вспомнить золотое великолепие осени еще долго после того, как оно закончилось.

Копченая баклажанная икра

Дженнифер Еремева / MT



Ингредиенты 2 больших или 4 средних баклажана

2 красных перца

1 головка чеснока

1 большой лук-порей

½ стакана (60 мл) оливкового масла, разделенного

2 столовые ложки томатной пасты

2 чайные ложки соли

1 чайная ложка перца Алеппо Украшено: ½ стакана (60 мл) нарезанной петрушки

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направления Разогрейте гриль на высокой температуре или разогрейте духовку до 450 ° F (230 ° C).

Наколоть баклажан ножом в нескольких местах. Отрежьте головку чеснока и смажьте зубчики оливковым маслом. Оберните головку чеснока алюминиевой фольгой.

Отрежьте головку чеснока и смажьте зубчики оливковым маслом. Оберните головку чеснока алюминиевой фольгой. Обжарьте баклажан до тех пор, пока он не станет обугленным снаружи и не рассыпется. Жарьте перец, пока он не станет черным, а через три дня после вечеринки приобретите вид воздушного шара. Поместите обернутую головку чеснока на край решетки, пока готовите овощи.

Жарьте перец, пока он не станет черным, а через три дня после вечеринки приобретите вид воздушного шара. Поместите обернутую головку чеснока на край решетки, пока готовите овощи. Когда овощи достаточно остынут, чтобы их можно было есть, соскребите баклажаны изнутри в кастрюлю и тушите на среднем или слабом огне 20-25 минут, пока вся жидкость не испарится.

Очистить обугленный красный перец, удалить семена и мякоть, мелко нарезать перец. С помощью небольшого ножа извлеките из кожуры обжаренные дольки чеснока.

С помощью небольшого ножа извлеките из кожуры обжаренные дольки чеснока. Нагрейте половину оливкового масла в большой сковороде и, когда оно прожарится, добавьте нарезанный лук-шалот. Медленно обжаривайте на среднем или медленном огне, чтобы лук-порей стал мягким и слегка золотистым.

Добавьте обжаренный чеснок и томатную пасту и перемешайте до однородности.

Добавьте баклажаны, соль, перец Алеппо и жареный красный перец и готовьте на среднем или медленном огне 10 минут, помешивая, чтобы все хорошо перемешалось.

Перед подачей охладите смесь до комнатной температуры. Икра из баклажанов только выиграет, если на ночь будет храниться в холодильнике, поэтому по возможности готовьте ее заранее.

Подавать с оставшимся оливковым маслом, нарезанной свежей петрушкой и дольками лимона.