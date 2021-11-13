Странная наука: Кольцо Небес расскажет нам о водоносном горизонте в бассейне долины Юкайа • Mendocino Voice | Округ Мендосино, Голос Кейт Мендосино

MEDOCINO Co. Ltd. , 11/12/21 — Если бы вы были вчера в долине Юкайа, то, возможно, заметили бы вертолет, тянущий в небе гигантский обруч. Этот воротник Оснащен технологией Это восполнит важный пробел в данных, поскольку агентства по всему штату пытаются выяснить, как лучше управлять водоносными горизонтами.

В четверг, 11 ноября, Департамент водных ресурсов (DWR) облетел этот район на вертолете с геофизическим оборудованием Skytem, ​​прикрепленным к гигантскому кольцу, передавая сигналы, которые оборудование отправляет обратно на Землю и получает бесценные данные о структуре из водоносного горизонта и По словам Кэтрин Длубак, которая работает в группе по воздушной электромагнитной разведке DWR, не имеет значения, сколько воды внутри водоносного горизонта. «Мы собираем их по всему штату во всех бассейнах подземных вод с высоким и средним приоритетом, где сбор данных возможен», — сказал Длубак. «Что мы сможем с этим сделать, так это лучше понять структуру регионального водоносного горизонта в больших масштабах».

Бассейн долины Юкайа был классифицирован как бассейн со средним приоритетом на основании таких факторов, как рост населения в штате в процессе разработки более эффективных стратегий управления подземными водами для штата. В Закон об устойчивом управлении подземными водами Это требует, чтобы водоносные горизонты высокого и среднего приоритета формировали агентства по устойчивости грунтовых вод и разрабатывали планы устойчивости подземных вод, которые обеспечивали бы управление водоносным горизонтом таким образом, чтобы защитить его от чрезмерного осушения и других неблагоприятных воздействий, таких как ухудшение качества грунтовых вод. Эти опросы финансируются предложение 68.

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В своем плане устойчивого развития Агентство по устойчивому развитию подземных вод бассейна долины Юкай (UVBGSA) обнаружило, что между русской рекой и одним из ее водоносных горизонтов существует связь, но без дополнительных данных об этом трудно сказать. Наличие этих данных позволит агентскому подрядчику разработать более точные модели того, как подпитываются водоносные горизонты и несут ли какие-либо из них потери в руслах грунтовых вод. Если существует тесная взаимосвязь между русской рекой и водоносным горизонтом, агентство должно будет убедиться, что на бенефициаров этих поверхностных вод не оказывает негативного воздействия способ управления грунтовыми водами, Лаура Волья, инженер консалтинговой компании по охране окружающей среды Lawrence Walker Associates. , Об этом сообщает УВБГСА на заседании в среду..

Данные будут доступны для широкой публики примерно через шесть-восемь месяцев после завершения опросов. Портал открытых данных Калифорнийского агентства природных ресурсов. «Мы надеемся, что у нас будет несколько простых визуализаций, чтобы широкая публика могла легко просматривать данные в Интернете», — сказал Длубак.

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Принцип работы технологии заключается в том, что устройство отправляет и принимает сигналы под землей, когда они приходят в норму, получая информацию об «электромагнитных свойствах подземных материалов», — сказал Длубак. «Тогда информация о электропроводящих материалах или электрически стойких материалах». Эти данные покажут распределение крупнозернистых материалов, таких как песок, и мелкозернистых материалов, таких как глина, в земле. «И они относятся к областям, где наши водоносные горизонты находятся в тех крупнозернистых материалах, где вода может течь, а затем в мелкозернистых материалах, это области, которые блокируют поток воды».

Эта технология существует уже несколько десятилетий и используется для картирования структур водоносных горизонтов в Соединенных Штатах и ​​за рубежом. В 2018 году в Калифорнии было проведено три пилотных исследования для практической реализации программы.