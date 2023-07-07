Странное обновление Кремля о лидере Вагнера Евгении Пригожине: «России нет дела до… | Мировые новости

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что лидер Вагнера Евгений Пригожин находится в России, несмотря на предполагаемое изгнание лидера в Беларусь после неудавшегося восстания против президента России Владимира Путина. Представитель Кремля Дмитрий Песков отмахнулся от вопросов о местонахождении Пригожина. «Мы не следим за его движениями. У нас нет возможности, у нас нет воли», — сказал он.

Лидер Вагнера Евгений Пригожин. (АП)

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Евгений Пригожин не появлялся на публике с момента восстания почти две недели назад. Его наемники двинулись на Москву, но мятеж закончился на следующий день после того, как Александр Лукашенко заключил сделку, по которой Пригожин перебрался в Беларусь.

«Здорово, что российским властям наплевать на человека, поднявшего против них вооруженный мятеж. Так где же он, собственно,? С деньгами, оружием и вагнеровскими наемниками?» Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Зеращенко.

Тем временем российские государственные СМИ поделились изображениями и видео из офиса Пригожина и его дворца, включая несколько поддельных паспортов, принадлежащих Пригожину, в том числе фотографии, на которых он после обыска изображен в различных париках и золоте.

Что говорят эксперты о позиции Кремля в отношении Пригожина?

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«Несмотря на утверждения Пескова об обратном, я твердо верю, что Кремль способен отслеживать передвижения Пригожина и знает, где он находится каждую минуту», — заявил профессор Университета Джорджа Мейсона Марк Н. Кац сказал Newsweek. Я думаю, что Песков и путинский режим в более широком смысле пытаются сигнализировать о том, что Пригожин не представляет большой угрозы, и, может быть, на следующей неделе Песков начнет говорить, что никакого бунта на самом деле нет, и сообщать об этом. Вся западная пропаганда».

Дэвид Силбе, адъюнкт-профессор истории Корнеллского университета, сказал, что русские «очевидно пытались преуменьшить» важность Пригожина.

«У них определенно есть возможность следить за Пригожиным, и они, безусловно, делают это, когда он перемещается по двум странам. Это способ отмахнуться от него — он старая новость, — продолжил Дэвид Силби, чувствовал себя комфортно, возвращаясь в Россию, видимо, сильно опасаясь, что его убьют».

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