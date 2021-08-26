Странное упущение в новой стратегии безопасности России

Потратив большую часть 2021 года на кибератаки на ряд западных стран, Россия недавно начала новое наступление. Стратегия национальной безопасности, или NSS, зависимый документ, в котором явно отсутствует слово «кибер». Удаление – это не вопрос перевода – это стратегический вопрос. Пришло время политикам США начать понимать, что странный выбор слов России говорит о ее кибер-замыслах.

Цели России в цифровом конфликте намного шире, чем закрытие трубопроводов и кража данных. Кремлевские чиновники также хотят влиять на умы своих оппонентов и, в конечном итоге, на их поведение. вместо термина “компьютерная безопасность, “(компьютерная безопасность) NSS говорит о “Информационная безопасность. (информационная безопасность) Это может показаться семантическим различием, но оно сделано намеренно и связано с языком Кремля.

На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу объявить «Информация стала оружием», обвиняя Запад в создании центров пропаганды в Восточной Европе. С целым разделом в СНБ 2021 года, посвященным информационной безопасности – в отличие от России 2015 НСС– Несомненно, Кремль очень серьезно относится к этому вопросу.

Согласно российской военной доктрине информационная безопасность делится на две взаимодополняющие категории:

Одна из составляющих – техническая. Эти действия включают такие операции, как отключение трубопроводов, кража данных и мониторинг личных устройств. Большинство американцев знают это как «кибербезопасность».

Другой элемент информационной безопасности более точен и понятен. Вместо инфраструктуры и сетей эта цель – психологический аспект российских операций. перцептивный Операции лидеров и населения противника. Ориентирован на психологические манипуляции. Российские военные стратеги Чкинов и Богданов споритьВ продолжающейся революции в информационных технологиях информационная и психологическая война в значительной степени заложит основу для победы. Начальник Генштаба Российской Армии Валерий Герасимов, Ценить От невоенных до военных мер, таких как 4 к 1.

Конечно, СНБ не признает, что Россия агрессивно ведет эти формы операций по «информационной безопасности» против своих оппонентов. Вместо этого в документе утверждается, что страна лишь защищает себя от попыток Запада использовать общие технические и психологические информационные инструменты для подрыва «культурного суверенитета» и «духовных и моральных ценностей» России.

Действия говорят громче слов, а поведение российских военных говорит о другом. Минобороны России определяет информационная война Как противостояние «двух или более государств в информационном пространстве с целью нанесения ущерба информационным системам, процессам и ресурсам, а также критически важным структурам; подрыв политических, экономических и социальных систем; проведение массовых психологических кампаний» … чтобы дестабилизировать общество и правительство.

Действия России также подрывают утверждения СНБ о том, что это всего лишь защитная позиция в области информационной безопасности. Например, в 2017 году чиновники признали создание новой воинской части. Силы информационной войны, хотя Шойгу в последнее время Он шел Он поддержал эти заявления, заявив, что будет сложно оказать давление на кого-либо, «чтобы он назвал в нашей стране единый центр, который готовит специалистов по атакам на СМИ». Но в 2017 году сам Шойгу объяснять Российская военная модернизация: «Были созданы силы информационных операций, и ожидается, что они станут гораздо более эффективным инструментом, чем все, что мы использовали раньше».

Более того, пагубность усилий Москвы будет возрастать с развитием и распространением информационных технологий. При чтении вместе с российской военной доктриной СНБ раскрывает желание России интегрировать передовые технологии, включая искусственный интеллект и квантовые вычисления, в тактику информационной войны. Россия уже инвестирует в эти новые технологии и, вероятно, извлечет выгоду из больших объемов общедоступных данных, принадлежащих гражданам западных демократий.

Новый NSS делает упор на сотрудничество с иностранными державами в области информационной безопасности. Это, вероятно, будет продемонстрировано расширением сотрудничества между Россией и ее союзниками в Восточной Европе. Такие союзы могут привести к созданию новых отделений Агентства интернет-исследований, известного электронного агента Кремля, который использовался для вмешательства в выборы в США.

Обсуждение информационной безопасности в СНБ России также указывает на разногласия по поводу создания международно-правового режима цифрового управления. Российские дипломаты эффективно использовали подкомитеты ООН, чтобы препятствовать усилиям США организация киберпространства. Вместо этого Россия сотрудничает с Китаем в стремлении разработать международную систему, которая облегчает вредоносные информационные операции за рубежом и обеспечивает политическое прикрытие для внутреннего подавления свободы выражения мнения.

Американские политики должны понимать, что одна из целей Кремля – ​​стать киберсверхдержавой. Неспособность надежно сдержать информационные операции России пагубно скажется на способности США сдерживать информационные операции Китая. Если наша решимость будет признана недостаточной, технические и психологические атаки будут продолжать расти.

Кремль не просто взламывает наши компьютеры – он также хочет взломать наши мозги с целью подорвать нашу демократию, поляризовать общество и посеять страх и подозрения. Поскольку администрация Байдена продолжает переговоры с Россией о прекращении кибератак, крайне важно, чтобы Соединенные Штаты также приняли комплексный подход к информационной безопасности, который должен учитывать как технические, так и когнитивные компоненты России. Соединенные Штаты не могут позволить себе продвигаться вперед со стратегией, которая признает только “кибер” сторону злонамеренной деятельности России. Всеобъемлющая стратегия России требует всеобъемлющего ответа США. Настало время для реалистичного и комплексного подхода к российской информационной тактике и возможностям.

Мнения, выраженные в этой публикации, принадлежат авторам и не предполагают одобрения со стороны Управления директора национальной разведки, разведывательного сообщества или любого другого правительственного учреждения США.

Дэвид Р. Шедд – приглашенный научный сотрудник Фонда наследия и бывший исполняющий обязанности директора военной разведки. агентство.

Эванна Стрэднер – приглашенный научный сотрудник Джейн Киркпатрик в Американском институте предпринимательства.